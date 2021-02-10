رنگین کمان اقوام و ادیان رنگ حماسه دیگری گرفت/تا آخر ایستاده ایم

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مردم انقلابی و شهیدپرور آذربایجان غربی با وجود شیوع ویروس کرونا همزمان با جشن ۴۲ سالگی انقلاب اسلامی به صحنه آمده و در داخل خودروهای خود حضور و پشتیبانی خود از انقلاب اسلامی ایران را به نمایش گذاشته و با آرمان‌های شهدا و انقلاب تجدید میثاق کردند.

امروز همزمان با سراسر کشور در شهرهای ۱۷ گانه آذربایجان غربی نیز خودروها به‌صورت کاروان از محلات و مقابل مساجد، به‌طرف مبدأ راهپیمایی نمادین خودرویی و موتوری حرکت کرده و با اجرای برنامه توسط رزم نوازان ارتش و گروه سرود دانش آموزی جشن انقلاب را برگزار کردند.

در ارومیه نیز خودروها و موتورسواران از میدان ولایت فقیه طی یک ساعت و از مسیر خیابان امام، میدان انقلاب و خیابان شهید امینی به مقصد تقاطع شهید مدرس حرکت کردند و با سر دادن شعارهایی ضمن تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی اقدامات استکبار جهانی را محکوم کردند.

پخش سرودهای انقلابی و شعارهای مربوط به انقلاب اسلامی و نصب پرچم و پلاکارد و دست نوشته‌هایی حاوی شعارهای انقلابی از دیگر بخش‌های مراسم متفاوت امسال در ارومیه و دیگر شهرهای آذربایجان غربی است.

برخی از شهروندان نیز به صورت پیاده و البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این راهپیمایی حاضر شده اند تا عشق و ارادت قلبی خود را به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بیش از پیش نشان دهند.

اقلیت‌های دینی آذربایجان غربی اعم شیعه، سنی، ارامنه، آشوری، یهودی، زرتشت، مسیحی و… امروز همگام با خلق حماسه‌ای ماندگار در آئین نمادین رژه خودرویی و موتوری امسال در ۲۲ بهمن حضور داشتند تا ثابت کنند اتحاد مردم ایران گسستنی نیست.

بر اساس گزارش خبرنگاران مهر از شهرستان‌های خوی، سلماس، نقده، مهاباد، میاندوآب، ماکو و دیگر شهرستان‌های استان امروز آئین نمادین جشن انقلاب با رژه خودرو و موتورسوران در این شهرها نیز با شکوه خاصی برگزار شد.

به آتش کشیدن پرچم‌های اسرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار و نیز پخش سرودهای انقلابی، ساخت ماکت موشک، حضور نسل‌های مختلف انقلاب اسلامی امروز جلوه خاصی به مراسم راهپیمایی نمادین ۲۲ بهمن در آذربایجان غربی بخشیده بود.