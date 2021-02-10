انقلاب ایران تبدیل حاکمیت بشری به حاکمیت الهی در زمین بود

حجت الاسلام یوسف احمدی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با شعارهای جهانی، فطری، درخشان و همیشه زنده خود یعنی آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت و برادری آغازگر عصر جدیدی شده که این انقلاب قدرتمند و مهربان اما با گذشت و حتی مظلوم است.

وی با بیان اینکه ترکیب جمهوریت و اسلامی و ابزارهای تشکیل آن جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه بزرگ امام خمینی (ره) به دست نیامده است، افزود: انقلاب اسلامی ایران تبدیل حاکمیت بشری به حاکمیت الهی در زمین با تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت یعنی کتاب و سنت است که دشمن برای درهم شکستن آن و اراده مردمی که به دنبال تحقق اسلام ناب و مبرا از تحجر بود دست به کار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه عمق کینه و بغض دشمنان تا جایی ادامه یافته که ملت مظلوم و مقتدر ایران را با تحریم‌های فلج کننده از سرنگ پلاستیکی تا داروی بیماران صعب‌العلاج محاصره کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در طول تاریخ بشریت چنین حجمی از تحریم‌ها بر هیچ ملتی اعمال نشده و در این میان ایالات متحده آمریکا به عنوان طاغوت اعظم، رهبری جبهه باطل را برعهده داشته و در نقطه مقابل ملت ایران قرار گرفته است.



احمدی افزود: ملت ایران با رهبری آسمانی و تأیید شده امام عظیم الشان خمینی کبیر (ره) توانستند در مقابل تمامی خصومت‌ها و خباثت‌های جبهه کفر و شرک و در یک کلام نظام سلطه و باطل تاب آورده و امروز چهل و دومین سالگرد پیروزی خود را جشن بگیرند، لازم است که ملت بزرگ ایران با همان ایمان و انگیزه در کنار رهبری خلف صالح امام راحل و امام حاضر نظام اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی را قدر دانسته و با گام دوم انقلاب در مسیر تحقق فرآیند کلی تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران گام بردارند.



وی ادامه داد: تعبیر امام خامنه‌ای از کلمه طیبه در قرآن کریم، انقلاب اسلامی بوده که خداوند متعال هیچ تضمینی به ما برای حفظ انقلاب اسلامی در هر شرایطی نداده و اگر از این نعمت خداوند غافل شویم و ارزش آن را درک نکنیم ممکن است در آینده از آن بی بهره شویم.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه صاحبان اصلی انقلاب اسلامی ایران مستضعفان و محرومان هستند، گفت: ملت فهیم ایران باید با تاسی و اقتدا به امام خامنه‌ای همچون گذشته به وظایف و رسالت خود در ایجاد و تزریق روحیه ما می‌توانیم اهتمام ورزیده و با گفتمان سازی و مطالبه گری ضرورت جوان گرایی در ارکان مدیریتی کشور و قوای سه‌گانه به ویژه قوه مجریه شرایط عمومی کشور را برای تشکیل دولت جوان و مؤمن انقلابی فراهم کنند.



احمدی تصریح کرد: عدم وجود دولتی جوان و انقلابی به معنای حلقه مفقوده در عدم تکوین هدف دولت اسلامی بوده که با واگذاری امور کشور به جوانان به عنوان موتور پیشران پیشرفت کشور در تمامی عرصه‌ها در دهه پنجم انقلاب و مخاطب اصلی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی شاهد استقرار عدالت و پیشرفت، اقتصاد مقاومتی، رشد علمی و پژوهشی کشور، عزت ملی در سیاست‌های خارجی و مرزبندی با دشمنان، رشد معنویت و اخلاق، استقلال و آزادی در ایران اسلامی خواهیم بود.