پوشش زنده اختتامیه فیلم فجر سی ونهم از رادیو ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، برنامه «حوض نقره» چهارشنبه ۲۲ بهمن مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

برنامه «حوض نقره» که از آغاز دهه مبارک فجر به پوشش اخبار جشنواره فیلم فجر پرداخت، تنها برنامه رادیویی است که مراسم اختتامیه جشنواره را با حضور کارشناسان و منتقدان مختلف پخش می‌کند.

«حوض نقره» به تهیه‌کنندگی زهرا صالحی و اجرای شهاب شهرزاد، چهارشنبه ۲۲ بهمن ساعت ۱۷ تا ۲۰ از محل برگزاری جشنواره در مرکز همایش‌های برج میلاد تقدیم مخاطبان رادیو ایران می‌شود.