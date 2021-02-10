توسعه اقتصاد خلاق به کاهش بیکاری کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کار، همزمان با دهه مبارک فجر، معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پارک ملی علوم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

ابراهیم صادقی فر، در آئین امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: موضوع اقتصاد خلاق، صنایع خلاق و فرهنگی در عصر حاضر به عنوان موتور محرک رشد و توسعه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده است.

وی افزود: موضوع اقتصاد خلاق در خرداد ۱۳۹۴ در جلسه هیأت دولت مطرح شد و رئیس جمهوری با تاکید بر توسعه اقتصاد توجه به خصوصیات درون زا، برون گرا بودن، اشتغالزایی و تولید ثروت ملی آن را گامی بزرگ در راستای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: در آذر ١٣٩٤ این طرح در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطرح و در اردیبهشت ۱۳۹۶ در معاونت فرهنگی اجتماعی، کارگروه صنایع خلاق و فرهنگی تشکیل شد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در همین راستا، سلسله نشست‌های مستمر، جلسات هم اندیشی و رویدادهای استارت آپی مختلف در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی و صنایع وابسته آن با هدف پیوند عرصه‌های مهارتی، کارآفرینی و خلق نوآوری و فناوری‌های فرهنگی برگزار شد.

صادقی فر با بیان اینکه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی می‌تواند حلقه اتصال حوزه صنایع فرهنگی و خلاق برای تربیت و صیانت از طبقه خلاق و بازار کار در این عرصه باشد افزود: انعقاد این تفاهم نامه، منشأ همکاری‌های مؤثر میان پارک ملی علوم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اقتصاد خلاق با تمرکز بر فعالیت‌های متنوع و مرتبط با خلاقیت و نبوغ انسانی درصدد است تا یک بخش اقتصادی توانمند و فراگیر در دنیا شکل دهد و بسیاری از محدودیت‌ها و چالش‌های شیوه‌های قبلی را پشت سر بگذارد.

صادقی فر تصریح کرد: می‌توانیم از ظرفیت عظیم این حوزه استفاده کنیم چرا که کشور ما به دلیل تنوع چشم گیر فرهنگی و نیروی جوان خلاق قابلیت ایجاد اقتصاد خلاق و فرهنگی را دارد.