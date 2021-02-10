مرحله نخست واکسیناسیون کرونا در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرشیدی پیش ازظهر چهارشنبه در مراسم آغاز واکسیناسیون کرونا کادر درمان و خدمات بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بخش کووید ۱۹ بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، در جمع خبرنگاران بیان داشت: در سهمیه نخست نیز برای ۸۰ نفر واکسن روسی "اسپوتنیک وی" دریافت شده که در دو دوز در فاصله دو هفته باید تزریق صورت بگیرد.

فرشیدی عنوان کرد: طبق دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان نخستین گروهی که مورد تزریق واکسن قرار می گیرند کارکنان بخش مراقبت های ویژه بخش کووید ۱۹ هستند.

وی با اشاره به اینکه امروز گروه نخست شامل پزشکان، پرستاران و گروه خدماتی مورد تزریق واکسن روسی کرونا قرار گرفتند، تصریح کرد: به تدریج که سهمیه های بعدی به هرمزگان ارسال شود به طور حتم تزریق واکسن نیز صورت می گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان اینکه به این دلیل تزریق واکسن کرونا را از بیمارستان شهید محمدی بندرعباس آغاز کردیم که این بیمارستان بزرگترین و منبع اصلی بخش کووید استان هرمزگان را تشکیل می دهد، اضافه کرد: در مراتب بعدی به نوبت پس از اتمام بیمارستان شهید محمدی سایر بیمارستان های استان هرمزگان نیز در نوبت تزریق واکسن کرونا قرار می گیرند.

دکتر حسنی آزاد، متخصص عفونی نخستین فردی بود که واکسن کرونا را در استان هرمزگان دریافت کرد سپس دو پرستار، یک پزشک و یک نیروی خدمات بخش مراقبت های ویژه واکسن کرونا را دریافت کردند.