به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران همزمان باپایان جشنواره ملی فیلم فجر اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.

با گرامی‌داشت فجر انقلاب اسلامی، برگزاری جشنواره فیلم فجر با همدلی و همفکری تولیدکنندگان آثار سینمایی و برگزارکنندگان جشنواره، همراه با همیاری مخاطبان فهیم و دوستداران سینما تجربه‌ای تازه و ارزنده برای سینمای ایران به ارمغان آورد و ثابت کرد که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، سالن‌های سینما محل امنی برای مخاطبان سینما است.

اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران ضمن سپاس از برگزارکنندگان جشنواره، مسئولان اجرایی و ناظران بر اجرا، از مردم و مخاطبان دوستدار سینما که به این رویداد مهم فرهنگی رونق بخشیدند قدردانی می‌کند و بر این باور است با اختتامیه جشنواره و فعالیت دوباره اکران فیلم در سینما، با همکاری و همیاری دست‌اندرکاران سینما و مخاطبان فهیم آن، رونق نمایش فیلم بار دیگر به سینما باز خواهد گشت.