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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۲۴

اطلاعیه اتحادیه تهیه‌کنندگان؛

سینماها محل امنی برای مخاطبان است/ رونق دوباره با رعایت پروتکل‌ها

سینماها محل امنی برای مخاطبان است/ رونق دوباره با رعایت پروتکل‌ها

اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران در آستانه پایان سی و نهمین جشنواره فیلم فجر اطلاعیه‌ای را با موضوع اکران فیلم‌های سینمایی در روزهای کرونایی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران همزمان باپایان جشنواره ملی فیلم فجر اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.

با گرامی‌داشت فجر انقلاب اسلامی، برگزاری جشنواره فیلم فجر با همدلی و همفکری تولیدکنندگان آثار سینمایی و برگزارکنندگان جشنواره، همراه با همیاری مخاطبان فهیم و دوستداران سینما تجربه‌ای تازه و ارزنده برای سینمای ایران به ارمغان آورد و ثابت کرد که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، سالن‌های سینما محل امنی برای مخاطبان سینما است.

اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران ضمن سپاس از برگزارکنندگان جشنواره، مسئولان اجرایی و ناظران بر اجرا، از مردم و مخاطبان دوستدار سینما که به این رویداد مهم فرهنگی رونق بخشیدند قدردانی می‌کند و بر این باور است با اختتامیه جشنواره و فعالیت دوباره اکران فیلم در سینما، با همکاری و همیاری دست‌اندرکاران سینما و مخاطبان فهیم آن، رونق نمایش فیلم بار دیگر به سینما باز خواهد گشت.

کد مطلب 5143928
علیرضا سعیدی

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