جشن تولد خلاقانه انقلاب در اصفهان/همه دوباره آمدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مریم یاوری: آئین گرامی داشت ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۹ در ایران با همه سال‌های دیگر تفاوت بسیار دارد، دشمنان چشم به رفتار مردم ایران در این روزها داشتند اما مردم ایران همچون گذشته بار دیگر همه معادلات دشمنان نظام مقدس انقلاب اسلامی را بر هم زدند و با حضور پرشکوه خود بار دیگر به انقلابی که در بهمن سال ۱۳۵۷ نهال آن را آبیاری کردند، لبیک گفتند.

نشاط شهروندان اصفهانی در ۲۲ بهمن امسال مثال زدنی بود، رژه موتورسواران از محورهای تعیین شده از حرم زینبیه، میدان شهید علیخانی، امامزاده ابوالعباس خوراسگان، پل شهرستان، مسجد المهدی مرداویج، مسجد جامع گورتان و میدان ۹ دی بلوارکشاورز به سمت میدان امام‌حسین (ع) در حرکت هستند.

قرار است موتورسواران از سمت میدان امام حسین (ع) به سمت خیابان سپاه، میدان امام (ره) خیابان حافظ، چهارراه شکر شکن، خیابان نشاط، چهار در ادامه اغ خواجو، شمال خواجو و نهایتاً به سمت گلستان شهدا حرکت کنند.

مسیرپیمایی خودرویی خانوادگی در اصفهان

مسیرپیمایی خانوادگی از دیگر برنامه‌های امروز گرامی داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در اصفهان است، خانواده‌های اصفهانی که از قبل در سامانه تعریف شده برای حضور در این راهپیمایی ثبت نام کرده بودند امروز با شور و نشاط خاصی و هر کدام با سلیقه خاص خود خودرویشان را تزئین کرده تا مراسم امسال با زیبایی خاصی برگزار شود.

حضور شهروندان اصفهانی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز در نوع خود بی نظیر بود، اجرای برنامه‌های ویژه هنر انقلاب اسلامی در این آئین نیز مورد اقبال بسیاری از شهروندان قرار رفت.

شهر اصفهان امروز سرشار از نشاط انقلابی بود، همه با غرور و افتخار و همدلی و همت به میدان آمدند، برخی پیاده، برخی با دوچرخه، برخی با موتورسیکلت و برخی با خودرو برای ابراز عشق به وطن و انقلاب آمده بودند.

اهتزار پرچم ایران در کوچه و خیابان اصفهان

امروز پرچم ایران در کوچه و خیابان اصفهان به اهتزار در آمده تا خاری باشد بر چشم آنهایی که نشسته بودند تا خاموش بودن خیابان‌های شهر در این روز باشکوه را ببینند و فکر می‌کردند کرونا همپایی اصفهانی‌ها با انقلاب را کمرنگ می‌کند.

۲۲ بهمن سال ۹۹ مردم اصفهان یک صدا و یک دل زمزمه عاشقی سردادند و به میدان آمدند تا بار دیگر سیلی محکمی بر صورت استکبار روانه کنند.

میدان نقش جهان و گلستان شهدای اصفهان امروز میزبان عاشقانی بود که ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی بار دیگر امضای خود را پای ارزش‌های نظام انقلاب اسلامی زدند و شاهکار حضور خود را همچون سال‌های گذشته به نمایش گذاشتند.

جشن تولد خلاقانه انقلاب

جشن تولد انقلاب اسلامی در سال ۹۹ جور دیگر برگزار شد، همه خلاقانه به میدان آمدند تا ثابت کنند ایران و ایرانی نه تنها به فکر سلامتی خود و اطرافیانشان هستند بلکه همواره پای نظام انقلاب اسلامی شأن نیز ایستاده‌اند.

گروه‌های سرود دانش آموزی در مسیرهای خودرویی و موتورسواری و همچنین در میدان نقش جهان و گلستان شهدا از برنامه‌های تدارک دیده شده برای جشن تولد انقلاب اسلامی در سال ۹۹ است.

حضور پرشور جوانان و نوجوانان دوچرخه سوار از دیگر تفاوت‌های امسال راهپیمایی ۲۲ بهمن با دیگر سال‌ها است که در شرایطی در حال برگزاری است که برگزار کنندگان مراسم تاکید ویژهای بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی دارند.