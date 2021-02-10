به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متن پیام محمد شریعتمداری بدین شرح است: از انقلاب اسلامی باید به عنوان رخدادی شگرف و رویدادی بی نظیر با پشتوانه مردمی در تاریخ معاصر یاد کرد.



مبارزه با فساد، رفع نابرابری‌ها، تثبیت حاکمیت اراده ملت در تعیین سرنوشت خود، تلاش برای رسیدن به خودکفایی با تکیه بر ظرفیت‌های ارزشمند داخلی و تعامل سازنده در عرصه سیاست خارجی از جمله اهداف این جنبش اجتماعی و مردمی بود و نیک می‌دانیم که در این راه دشواری‌ها و سختی‌های زیادی را در کنار ملت شریف و آزاده از سرگذراندیم.



"استقلال " و "آزادی" این هدیه الهی و ره آورد مجاهدت پیشگامان نهضت مردمی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را از یاد نبرده ایم و امروز نیز ملت بزرگ ایران" استقلال "، " آزادی" و امنیت پایدار خود را مرهون رشادت‌ها و از جان گذشتگی عزیزانی می‌داند که در این راه دلاوری‌ها و شهامت‌های بسیاری از خود نشان دادند.



قطعاً" "امنیت " و "اقتدار " امروز ایران اسلامی به رغم همه تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه ای که دشمن برای رخنه در وحدت ملت بزرگ تدارک دیده، مستحکم‌تر و غیرقابل نفوذتر از گذشته است.



تکیه بر جوانان متعهد، فرهیختگان، اندیشمندان، کارآفرینان، جهاد گران عرصه کار و تولید، خادمان گمنام صنعت هسته‌ای و جهادگران عرصه مبارزه با ویروس منحوس کرونا (پزشکان و پرستاران) جلوه‌های بی بدیل پیروی اندیشه‌های ناب اسلامی است که امروز با حرکت در مسیر صحیح، ایران اسلامی را در تداوم رشد و توسعه قرارداده و این مسیر را با اقتدار به پیش خواهد برد.



امروز، ایران یک صدا و یکپارچه تحت راهبری‌های داهیانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) همچنان استوار و پابرجا به پیش می‌رود و هیچ چیز نمی‌تواند در این انسجام و یکپارچگی خللی وارد کند.



اینجانب همگام با خانواده بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه جامعه شریف کارگری، کارفرمایان عزیز، بازنشستگان معزز و خانواده گرانقدر بهزیستی، تجدید بیعت و میثاق خود را با آرمان‌های حضرت امام (ره)، مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اسلامی در روز ۲۲ بهمن یوم الله دهه فجر اعلام می‌دارم.»