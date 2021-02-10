جو اصفهان همچنان پایدار است / غبار محلی در منطقه مرکزی استان

حجت الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان طی سه روز آینده اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر جوی نسبتاً پایدار در این بازه زمانی است.

وی افزود: بر این اساس آسمان استان اصفهان قسمتی ابری، گاهی وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه طی سه روز آینده در مناطق مرکزی استان اصفهان آسمان همراه با غبار محلی پیش بینی می‌شود، ادامه داد: شاهد افزایش حجم آلاینده‌های جوی هستیم.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده دمای هوای استان اصفهان تغییر محسوسی را نخواهد داشت، ابراز داشت: در این بازه زمانی دمای هوای شهر اصفهان در گرم‌ترین و سردترین ساعات بین ۲۱ و چهار درجه سانتی‌گراد در نوسان است.

علی عسگریان تصریح کرد: همچنین طی ۲۴ ساعت آینده زواره با دمای هوای ۲۶ درجه سانتی گراد بالای صفر گرم‌ترین و بویین میاندشت با دمای ۶ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه استان اصفهان پیش بینی شده است.