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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۴۰

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا:

نیروهای مسلح از آمادگی بالایی برخوردار هستند

نیروهای مسلح از آمادگی بالایی برخوردار هستند

ایلام-رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با اشاره به اینکه نیروهای مسلح از آمادگی بالایی برخوردار هستند، گفت: نیروی انتظامی در تامین امنیت نقش تعیین کننده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا ادیانی ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر ایلام، ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: هریک از نیروهای مسلح وظایف قابل توجهی دارند و در این میان نیروی انتظامی به تعبیر مقام معظم رهبری تنها نیروی اجتماعی است.

وی، پلیس را حافظ جان و مال مردم و ضامن امنیت در جامعه عنوان کرده و افزود: تلاش‌های پلیس مایه خیر و برکت در دنیا و آخرت است و بدون شک این زحمات در پیشگاه خداوند از جایگاه والایی برخوردار است و مردم نیز قدر زحمات پلیس را می‌دانند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا بر آمادگی پلیس در ایجاد رابطه مستحکم و قوی با ائمه جماعات به منظور مشارکت در حفظ امنیت اشاره داشت و تصریح کرد: نقش نیروی انتظامی در عرصه‌های امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، دینی واعتقادی بسیار ارزشمند و حیاتی است.

حجت الاسلام ادیانی، خدمت پلیس برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه را یک عبادت دانسته و ادامه داد: امروز نیروی انتظامی در عرصه نظم و امنیت بسیار مقتدر است که همه اینها به دلیل تکیه کارکنان انقلابی این سازمان به معنویت دینی است.

وی گفت: همان اندازه که نیروی انتظامی به امنیت سیاسی و مدنی توجه دارد به همان اندازه نیز بر ارزش‌های جامعه حساس است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با اشاره به حساسیت و حمله‌های مکرر رسانه‌های معاند به نیروی انتظامی، گفت: این نشان دهنده این است که نیروی انتظامی توانسته است در جهت تامین امنیت وحفظ ارزشهای انقلاب اسلامی گام‌های موثری بردارد.

کد مطلب 5143963

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