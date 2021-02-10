ضرورت تجهیز بیمارستان ها در مقابله با بیماری های عفونی و تنفسی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی، در مراسم افتتاح فاز اول ساختمان درمانی ۳۷۷ تختخوابی امام حسن مجتبی (ع) بیمارستان مسیح دانشوری، با اشاره به اقدامات گسترده و فراگیر بیمارستان برای مقابله با ویروس کرونا، گفت: تمامی متخصصان، کادر درمانی و همکاران این مرکز از ابتدای آغاز بحران تاکنون در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا و با حمایت و همکاری نزدیک وزیر بهداشت و همکاران ایشان، شبانه روزی و دلسوزانه فعالیت کرده اند که از همه این عزیزان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم

وی افزود: اطمینان دارم روند اقدامات و فعالیت‌ها با افتتاح فاز اول این پروژه که به سرعت به اتمام خواهد رسید، روز به روز ارتقا بیشتری خواهد داشت.

ع) تسریع شد و با همکاری و مشارکت جمعی از خیرین حوزه سلامت در حال اجرا و آماده سازی است و با بهره برداری از این بخش، مجموع ظرفیت تخت‌های بیمارستان مسیح دانشوری به ۸۰۰ تخت خواهد رسید که می‌تواند نقش مؤثری برای ارائه خدمت به بیماران و به ویژه در شرایط اضطراری مانند بحران کرونا ایفا کند. رئیس بیمارستان مسیح دانشوری ادامه داد: با توجه به ضرورت مقابله جدی تر با بیماری کرونا ، بهره برداری از ساختمان امام حسن مجتبی (تسریع شد و با همکاری و مشارکت جمعی از خیرین حوزه سلامت در حال اجرا و آماده سازی است و با بهره برداری از این بخش، مجموع ظرفیت تخت‌های بیمارستان مسیح دانشوری به ۸۰۰ تخت خواهد رسید که می‌تواند نقش مؤثری برای ارائه خدمت به بیماران و به ویژه در شرایط اضطراری مانند بحران کرونا ایفا کند.

وی گفت: در طی این سال‌ها به این نتیجه رسیدیم که بیماری‌های تنفسی و عفونی بسیار جدی هستند لذا بر همین اساس فعالیت‌های بیمارستان مسیح دانشوری توسعه یافت و در حال حاضر در این خصوص جایگاه بسیار بالایی داشته و حرف اول را می‌زند.