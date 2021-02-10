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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۳۵

ولایتی عنوان کرد

ضرورت تجهیز بیمارستان ها در مقابله با بیماری های عفونی و تنفسی

ضرورت تجهیز بیمارستان ها در مقابله با بیماری های عفونی و تنفسی

رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، با اشاره به جدی بودن بیماری های عفونی و تنفسی، ضرورت آمادگی برای مقابله با این قبیل بیماری ها را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی، در مراسم افتتاح فاز اول ساختمان درمانی ۳۷۷ تختخوابی امام حسن مجتبی (ع) بیمارستان مسیح دانشوری، با اشاره به اقدامات گسترده و فراگیر بیمارستان برای مقابله با ویروس کرونا، گفت: تمامی متخصصان، کادر درمانی و همکاران این مرکز از ابتدای آغاز بحران تاکنون در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا و با حمایت و همکاری نزدیک وزیر بهداشت و همکاران ایشان، شبانه روزی و دلسوزانه فعالیت کرده اند که از همه این عزیزان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم

وی افزود: اطمینان دارم روند اقدامات و فعالیت‌ها با افتتاح فاز اول این پروژه که به سرعت به اتمام خواهد رسید، روز به روز ارتقا بیشتری خواهد داشت.

رئیس بیمارستان مسیح دانشوری ادامه داد: با توجه به ضرورت مقابله جدی تر با بیماری کرونا، بهره برداری از ساختمان امام حسن مجتبی (ع) تسریع شد و با همکاری و مشارکت جمعی از خیرین حوزه سلامت در حال اجرا و آماده سازی است و با بهره برداری از این بخش، مجموع ظرفیت تخت‌های بیمارستان مسیح دانشوری به ۸۰۰ تخت خواهد رسید که می‌تواند نقش مؤثری برای ارائه خدمت به بیماران و به ویژه در شرایط اضطراری مانند بحران کرونا ایفا کند.
وی گفت: در طی این سال‌ها به این نتیجه رسیدیم که بیماری‌های تنفسی و عفونی بسیار جدی هستند لذا بر همین اساس فعالیت‌های بیمارستان مسیح دانشوری توسعه یافت و در حال حاضر در این خصوص جایگاه بسیار بالایی داشته و حرف اول را می‌زند.
کد مطلب 5143999

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