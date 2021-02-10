به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی ظهر چهارشنبه در جمع مردم برازجان با گرامیداشت چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: ۲۲ بهمن یوم الله است زیرا در این روز دست قدرت خدا را به وضوح مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به انقلاب اسلامی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و مهم‌تر از دیگر انقلاب‌ها است، تصریح کرد: حکومت‌های قاجار و پهلوی دوره خفت‌باری را در تاریخ چند هزار ساله ایران رقم زدند و دوره حقارت ایران است و انقلاب اسلامی در این شرایط به پیروزی رسید.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شهرها و کشورهای زیادی در این دوران از ایران جدا شد و شاه مملکت هیچ‌کاره بود و خارجی‌ها برای ما نخست وزیر تعیین می‌کردند و شاه بدون مشورت سفیر آمریکا و انگلیس برای ایران تصمیم نمی‌گرفت.

وی افزود: در این دوران کشورهای خارجی در کشور ما حکومت می‌کردند و دولت هیچ اراده‌ای برای مقابله با بیگانگان نداشت و مردم غیور استان بوشهر مقابل اینها ایستادند. وقتی آن تاریخ را می‌خوانیم احساس سرشکستگی می‌کنیم.

رضایی با اشاره به برخی از مصداق‌های حرکات خفت‌بار در دوران پهلوی اضافه کرد: در مقابل آن دوران خفت‌بار، در دوران انقلاب اسلامی شاهد عزت‌مندی مردم و مقامات کشور هستیم و اجازه نفوذ هیچ بیگانه‌ای نمی‌دهیم.

وی افزود: راه‌آهنی در ایران اجرا شد به گونه‌ای که نقشه نظامی انگلیسی‌ها بود و برای مردم نبود. پز می‌دادند که رضاشاه راه‌آهن آورده است ولی نقشه این راه‌آهن هم ربطی به ما نداشت و طبق میل بیگانگان بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در آن دوران هیچ پیشرفت علمی در کشور نداشتیم، اضافه کرد: انقلاب اسلامی در چنین شرایطی به پیروزی رسید و کاری بزرگ را رقم زد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی، تحصیلی، درمانی، آموزشی و… با گذشته قابل مقایسه نیست، تاکید کرد: حضرت امام کار بزرگی کرد و باید قدردان این کار بزرگ باشیم.

رضایی بیان کرد: انقلاب در شرایطی به پیروزی رسید که دو ابرقدرت آن زمان بر سر ماندگاری شاه توافق داشتند و این هنر امام بود که توانست بر خلاف نظر آنها این انقلاب را مدیریت کند.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی هیچ ترسی از هیچ ابرقدرتی نداشت، گفت: امام نترسید و به پیروزی رسید. اگر نترسیم و انقلابی عمل کنیم می‌توانیم به پیروزی برسیم. امروز هم باید راه انقلاب و راه امام را ادامه دهیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: وظیفه امروز ما ایستادن پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام است. هر جایی پای ولایت ایستادیم موفق بوده‌ایم و هر جایی دچار مشکل و مسئله هستیم و بیکاری و مشکل معیشتی داریم به خاطر فاصله گرفتن مسئولان از آرمان‌های امام و رهبری است.

وی با بیان اینکه نسخه‌های غرب‌گراها، اصلاحات و برجام و.... موفق نخواهد بود، تاکید کرد: نسخه پیروزی ما نسخه ولایت‌مداری و حرکت در مسیر انقلاب و راه رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: خدمت‌گزار همه مردم دشتستان هستیم و شرعا و قانونا هیچ تفاوتی بین کسانی که به من رأی دادند و یا اینکه مخالف من بودند وجود ندارد. به مردم انتخاباتی نگاه نمی‌کنیم. این را به صورت تعارف نمی‌گویم.

وی با بیان اینکه بنده باندی ندارم و قرار نیست از جایگاهی که داریم سوءاستفاده کنیم تا یک عده‌ای به خواسته خود برسند تاکید کرد: وقت ما باید صرف حل مشکلات شما مردم شود و باند و گروه خاصی ندارم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: هر کسی از طرف بنده به مدیری و مقام دولتی و خصوصی مراجعه کرد و درخواست پارتی‌بازی کرد و کاری خلاف خواست حتماً مقابل او بایستید و تبعیضی بین افراد نیست.

وی اظهار داشت: حداکثر تلاش خود را برای حل مشکلات مردم به کار خواهیم گرفت. به خاطر شرایط کرونا جمع‌های عمومی را کمتر تشکیل دادیم و با نابودی این پدیده شوم، در مکان‌هایی مثل نماز جمعه خدمت مردم خواهیم بود.