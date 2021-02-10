به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروی ظهر چهارشنبه در جمع مردم خوسف در روز ۲۲ بهمن با اشاره به برخی از مشکلات موجود در جامعه اظهار کرد: ما به عنوان خادمان مردم در راستای پیگیری مشکلات گام برخواهیم داشت.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف با اشاره به تأکید قرآن کریم بر یادآوری روزهایی که رنگ و بوی خدایی دارد، ادامه‌داد: ۲۲ بهمن نیز از جمله روزهایی است که قدرت خداوند را در آن محسوس و ملموس مشاهده می‌کنیم.

خسروی با اشاره به اینکه رژیم پهلوی در روز ۲۱ بهمن حکومت نظامی اعلام کرده بود، گفت: اما امام (ره) دستور شکستن حکومت نظامی را بر اساس یک دیدگاه معنوی دادند که این خود زمینه سقوط رژیم پهلوی را فراهم کرد.

روز بدون توطئه دشمن نداشته‌ایم

وی با تأکید بر اینکه علی‌رغم مشکلات و سختی‌ها دستاوردهای زیادی در بعد از انقلاب داشته‌ایم، اظهار کرد: از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی دشمن برای سقوط انقلاب زمان تعیین می‌کرد ولی امروز ما چهل و سومین سال پیروزی را جشن می‌گیریم.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف با بیان اینکه ما بعد از انقلاب یک روز بدون توطئه دشمن نداشته‌ایم، بیان‌کرد: اتفاقات بعد از نخست وزیری بازرگان و رئیس جمهوری بنی‌صدر، کودتای نوژه، جنگ تحمیلی و تحریم‌ها از جمله این توطئه‌ها است.

خسروی با اشاره به ۱۷ شهید ترور توسط منافقین ادامه‌داد: انقلاب اسلامی فراز و نشیب‌های زیادی را در ۴۲ سال گذشته پشت سر گذاشته است.

سوءمدیریت برخی مسئولین را به پای آرمان‌های اصیل انقلاب نگذاریم

وی گفت: ریشه مسائل و مشکلات اقتصادی در کنار تحریم‌های دشمن سوء مدیریت‌ها است ولی نباید سوءمدیریت برخی مسئولین و انقلابی‌نما را به پای آرمان‌های اصیل انقلاب بگذاریم و قدردان دستاوردها نباشیم.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف اظهار کرد: ریشه مشکلات در من و مدیرانی امثال من و نه انقلاب و حکومت دینی و اسلام است.

خسروی بیان‌کرد: ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و در شعارهای در راهیپمایی‌ها اعلام کرد که به دنبال پیاده کردن اسلام است.

وی با اشاره به اینکه امام (ره) و مقام معظم رهبری هیچگاه ادعا نکرده‌اند که اسلام با همه ابعاد آن در ایران پیاده شده است، گفت: البته در مسیر مکتب اهل بیت (ع) قدم برداشته‌ایم و بر این اساس هیچگاه اهل سازش با استکبار نبوده‌ایم.

عزت ایران از دستاوردهای انقلاب است

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف با بیان اینکه امروزه آمریکا به صراحت از کشوری چون عربستان سعودی به عنوان گاو شیرده نام می‌برد، اظهار کرد: اما در مقابل وقتی نخست وزیر ژاپن پیام رئیس جمهور قبل آمریکا را می‌آورد، مقام معظم رهبری بیان می‌کنند که او (رئیس جمهور آمریکا) اصلاً قابل این نیست که پیامی از او دریافت کنم که این یک نوعی عزت است.

خسروی با تأکید بر اینکه دستاورد دیگر انقلاب استقلال سیاسی و نظامی و در بخش‌هایی از اقتصاد است، بیان‌کرد: امروز مردم ما خود در یک انتخابات رئیس جمهور، نماینده مجلس و اعضای شورای شهرشان را انتخاب می‌کند و سرنوشت سیاسی کشورشان را رقم می‌زنند.

وی یادآور شد: دشمن همواره ایران را به حمله نظامی تهدید می‌کند ولی به واسطه پیشرفت نظامی و استقلال نیروهای نظامی ما جرأت این کار را ندارد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف گفت: آموزه‌های دینی، حضور مردم و پیروی از علماء از علل پیروزی انقلاب بود و ماندگاری انقلاب نیز در تمسک به این سه چیز است.

خسروی با اشاره به اینکه موضوع برجام دروغگویی آمریکاها را به اثبات رساند، افزود: برجام نه تحریم‌ها را لغو و نه تغییری در وضعیت پاسپورت ایرانی در عرصه بین‌المللی داد چرا که در برجام به توصیه‌های رهبری توجهی نشان داده نشد.