نیمکت نشینی بیرانوند در بازی آنتورپ مقابل کلاب بروژ

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال بلژیک تیم آنتورپ از ساعت ۲۳:۱۵ امروز چهارشنبه به مصاف کلاب بروژ می‌رود.

سایت GVA بلژیک و از رسانه‌های نزدیک به تیم آنتورپ اعلام کرد در این مسابقه علیرضا بیرانوند نیمکت نشین است و «دی ولف» دروازه بان جوان و جدید آنتورپ درون دروازه این تیم قرار می‌گیرد.

سرمربی تیم آنتورپ در بازی قبل تیمش در جام حذفی هم به دی ولف میدان داد و قصد دارد در این رقابت‌ها، از این دروازه بان بلژیکی استفاده کند. این در حالی است که بیرانوند در مسابقات ژوپیرلیگ بلژیک بازی می‌کند.

کلاب بروژ البته یک بازی خاص برای بیرانوند و یادآور خاطرات تلخ برای دروازه بان تیم ملی ایران است. زمانی که «ایوان لکو» سرمربی سابق آنتورپ هدایت این تیم را بر عهده داشت، بیرانوند برای دومین بار مقابل کلاب بروژ درون دروازه این تیم قرار گرفت و دو گل دریافت کرد. بعد از آن مسابقه، ایوان لکو در مصاحبه‌ای عجیب و جنجالی اعلام کرد از بازی دادن به بیرانوند پشیمان شده است!