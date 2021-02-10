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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۳۸

سایت بلژیکی مدعی شد؛

نیمکت نشینی بیرانوند در بازی آنتورپ مقابل کلاب بروژ

نیمکت نشینی بیرانوند در بازی آنتورپ مقابل کلاب بروژ

با اعلام یک رسانه بلژیکی، علیرضا بیرانوند در بازی امروز تیم آنتورپ مقابل کلاب بروژ بلژیک نیمکت نشین است.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال بلژیک تیم آنتورپ از ساعت ۲۳:۱۵ امروز چهارشنبه به مصاف کلاب بروژ می‌رود.

سایت GVA بلژیک و از رسانه‌های نزدیک به تیم آنتورپ اعلام کرد در این مسابقه علیرضا بیرانوند نیمکت نشین است و «دی ولف» دروازه بان جوان و جدید آنتورپ درون دروازه این تیم قرار می‌گیرد.

سرمربی تیم آنتورپ در بازی قبل تیمش در جام حذفی هم به دی ولف میدان داد و قصد دارد در این رقابت‌ها، از این دروازه بان بلژیکی استفاده کند. این در حالی است که بیرانوند در مسابقات ژوپیرلیگ بلژیک بازی می‌کند.

کلاب بروژ البته یک بازی خاص برای بیرانوند و یادآور خاطرات تلخ برای دروازه بان تیم ملی ایران است. زمانی که «ایوان لکو» سرمربی سابق آنتورپ هدایت این تیم را بر عهده داشت، بیرانوند برای دومین بار مقابل کلاب بروژ درون دروازه این تیم قرار گرفت و دو گل دریافت کرد. بعد از آن مسابقه، ایوان لکو در مصاحبه‌ای عجیب و جنجالی اعلام کرد از بازی دادن به بیرانوند پشیمان شده است!

کد مطلب 5144012

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    نظرات

    • 21 IR ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      0 2
      پاسخ
      خوبه
    • IR ۰۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      این بلژیکی ها واقعا نمیدونند دروازه بان پستی هست که باید ثبات داشته باشه؟!؟!حالا اصلا کاری به بیرانوند ندارم هرکی رو میخوای بزاری بزار ولی انقدر تند تند عوضش نکن...

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