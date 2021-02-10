  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۳۷

نماینده ولی‌فقیه در لرستان تاکید کرد؛

ضرورت مدیریت جهادی و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای سربلندی ایران

ضرورت مدیریت جهادی و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای سربلندی ایران

خرم‌آباد- نماینده ولی‌فقیه در لرستان بر ضرورت مدیریت جهادی و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای سربلندی ایران اسلامی در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در مراسم ۲۲ بهمن در مصلای الغدیر خرم آباد در سخنانی با اشاره به نقش رزمندگان لرستانی در هشت سال دفاع مقدس و تقدیم شش هزار و ۳۰۰ شهید، اظهار داشت: رزمندگان لرستانی در دفاع از ایران اسلامی و همچنین دفاع از حرم، برگ‌های درخشانی از جهاد و ایثار به خود اختصاص داده اند.

وی با تاکید بر اینکه ۲۲ بهمن ۹۹ با گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان بر تارک تاریخ ملت ایران و همه آزادگان جهان می‌درخشد، عنوان کرد: با پیروزی ملت ایران در ۲۲ بهمن ۵۷، مردم ما در مسیری قرار گرفتند که آن مسیر مورد رضایت دشمنان و استکبار جهانی نیست.

نماینده ولی فقیه در لرستان بیان کرد: نسلی که آن روز در آن تاریخ حماسه آفرید و ۲۲ بهمن ۵۷ را رقم زدند، نسلی که حماسه هشت سال دفاع مقدس را با موفقیت سپری کردند، دانش و تجربه خود را به نسل جدید منتقل کرده اند و این نسل جدید، آمریکای متجاوز و مزدورانش را در منطقه زمین گیر کرد.

حجت الاسلام شاهرخی با بیان اینکه پیام دهه فجر و ۲۲ بهمن ۵۷، کار، تلاش، خدمت رسانی بی منت به مردم به خصوص اقشار محروم، اتحاد کامل، وحدت و هوشیاری برای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی تحت تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری، همت و کار مضاعف، مدیریت جهادی و بهره گیری از همه ظرفیت‌های مادی و معنوی برای عزت و شکوه ایران اسلامی است.

وی، گفت: با یاری خداوند متعال، قطعاً به کمک نیروهای انسانی دانا و توانا، بهره گیری از فرهیختگان و برجستگان، استان لرستان را خواهیم ساخت و آینده روشن و پر افتخاری را برای استان رقم خواهیم زد.

کد مطلب 5144017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها