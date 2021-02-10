به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در مراسم ۲۲ بهمن در مصلای الغدیر خرم آباد در سخنانی با اشاره به نقش رزمندگان لرستانی در هشت سال دفاع مقدس و تقدیم شش هزار و ۳۰۰ شهید، اظهار داشت: رزمندگان لرستانی در دفاع از ایران اسلامی و همچنین دفاع از حرم، برگ‌های درخشانی از جهاد و ایثار به خود اختصاص داده اند.

وی با تاکید بر اینکه ۲۲ بهمن ۹۹ با گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان بر تارک تاریخ ملت ایران و همه آزادگان جهان می‌درخشد، عنوان کرد: با پیروزی ملت ایران در ۲۲ بهمن ۵۷، مردم ما در مسیری قرار گرفتند که آن مسیر مورد رضایت دشمنان و استکبار جهانی نیست.

نماینده ولی فقیه در لرستان بیان کرد: نسلی که آن روز در آن تاریخ حماسه آفرید و ۲۲ بهمن ۵۷ را رقم زدند، نسلی که حماسه هشت سال دفاع مقدس را با موفقیت سپری کردند، دانش و تجربه خود را به نسل جدید منتقل کرده اند و این نسل جدید، آمریکای متجاوز و مزدورانش را در منطقه زمین گیر کرد.

حجت الاسلام شاهرخی با بیان اینکه پیام دهه فجر و ۲۲ بهمن ۵۷، کار، تلاش، خدمت رسانی بی منت به مردم به خصوص اقشار محروم، اتحاد کامل، وحدت و هوشیاری برای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی تحت تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری، همت و کار مضاعف، مدیریت جهادی و بهره گیری از همه ظرفیت‌های مادی و معنوی برای عزت و شکوه ایران اسلامی است.

وی، گفت: با یاری خداوند متعال، قطعاً به کمک نیروهای انسانی دانا و توانا، بهره گیری از فرهیختگان و برجستگان، استان لرستان را خواهیم ساخت و آینده روشن و پر افتخاری را برای استان رقم خواهیم زد.