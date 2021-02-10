مردم اجازه نمی دهند بار دیگر پای مذاکره بروید

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی‌فقیه در خوزستان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت ۲۲ بهمن خطاب به دولتمردان اظهار کرد: بدانید امت اسلامی و مردم غیور انقلاب نمی‌گذارند که یک بار دیگر پای میز مذاکره بروید مگر اینکه آنها راستی آزمایی خود را ثابت کنند.

حجت‌الاسلام سید عبدالنبی موسوی افزود: یکی از مهم‌ترین مباحث تحلیلی در این چند دهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، بررسی پیرامون خطاهای ادراکی و محاسباتی دشمن است.

وی گفت: در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری مکرر نسبت به خطاهای دشمن در ادراک و محاسبات نسبت به انقلاب اسلامی تصریح کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان عنوان کرد: ما از ابتدای انقلاب شاهد تحریم‌ها بودیم اما در سال‌های اخیر این تحریم‌ها مضاعف شد و تمام تلاششان در این چهل سال این بود که فشارها را مضاعف کنند تا مردم در برابر انقلاب بایستند.

وی گفت: ما شاهد هستیم که آبرویی برای آمریکا به دلیل همین خطاهای ادراکی و همچنین ایستادگی مردم عزیز کشور باقی نمانده است.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان افزود: چیزی که نظام مقدس اسلامی را در برابر هجمه‌ها آبدیده کرده است، پس از عنایت خدا و اهل‌بیت حضور به موقع مردم در صحنه‌های مختلف بوده که از مؤلفه‌های اقتدار است.

وی افزود: مسئولان باید هر کاری را که در دولت‌ها و انقلاب انجام می‌شود، رسانه‌ای و به مردم اعلام کنند چرا که هرکجا مسئولان تابع امامین انقلاب بوده‌اند، رشد داشته‌ایم.

وی گفت: ما امت اسلامی هرگز به شما اجازه تکرار اشتباه برجام را نخواهیم داد.

موسوی فرد بیان کرد: ما امامان جمعه موظف هستیم دستاوردهای نظام را بگوییم؛ در همین استان خوزستان قبل از انقلاب کجا بودیم و در حال حاضر کجا هستیم؛ محاسبه کنید و ببینید چه اتفاقاتی افتاده است.

وی افزود: در بندر ماهشهر و بندر امام بالغ‌بر ۲۰ شرکت پتروشیمی، سدهای متعدد و بالغ‌بر ۱۶ کارخانه فولاد در خوزستان داریم و مردم نه تنها امسال بلکه سالیان متمادی تعهدشان را به نظام اثبات کردند و حالا وظیفه مسئولان است.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان خطاب به مسئولان افزود: برای خدمت بیشتر به مردم تلاش کنید و برای حل مشکلات مردم شب از روز نشناسید چرا که این مطالبه جدی هرساله ما است.