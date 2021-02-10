بهره برداری از تجهیزات جدید بیمارستانی در شهرستان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام حبیب زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح و راه اندازی همزمان تجهیزات درمانی بیمارستان‌های شهرستان اردبیل اظهار داشت: به میمنت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، بخش آی. سی. یو اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل با هشت تخت و تجهیزات کامل افتتاح و به بهره برداری رسید و نیز تعداد ۲ تخت با تجهیزات و ملزومات پزشکی کامل به تخت‌های آی. سی. یو بیمارستان امام (ره) اردبیل اضافه شد.

وی افزود: راه اندازی دستگاه سونوگرافی پیشرفته، یونیت و تجهیزات دندانپزشکی جهت بیماران خاص و دستگاه اکسیژن ساز در بیمارستان امام رضا (ع)، دستگاه آندوسکوپی و کولونوسکوپی پیشرفته اطفال در بیمارستان بوعلی، دستگاه اکسیژن ساز در بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و فاطمی، تجهیزات اتاق عمل در بیمارستان فاطمی و چندین پروژه دیگر از جمله مواردی بود که امروز با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.