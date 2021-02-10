سید محمد پاکمهر در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن بجنورد در گفتگو با مهر اظهار کرد: یک بار دیگر آمده‌ایم تا به دنیا اعلام کنیم هیچ گاه از آرمان‌های انقلاب کوتاه نمی‌آییم و برای اهداف بلند انقلاب خون خودمان را نیز نثار خواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه به تحریم ظالمانه اشاره داشت و گفت: ملت ایران از این پیچ تاریخی عبور خواهد کرد.

وی با اشاره به عبور از موج سوم کرونا در ایران افزود: کشورهایی اروپایی و آمریکا که ادعای تولید واکسن را نیز دارند نتوانستند در مهار این ویروس موفق شوند و بیشترین آمار ابتلاء و مرگ و میر جهان را از آن خود کرده‌اند.

پاکمهر در انتها گفت: در اردیبهشت واکسن ایرانی به تولید انبوه خواهد رسید و تزریق آن رونق پیدا خواهد کرد هرچند برای حفاظت از ملت بخشی از واکسن مورد نیاز اکنون وارد می‌شود.