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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۱۳

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تلاش برای اشاعه ورزش همگانی بین بیماران تالاسمی فارس

تلاش برای اشاعه ورزش همگانی بین بیماران تالاسمی فارس

شیراز - همکاری انجمن بیماران تالاسمی و هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء در دستور کار قرار گرفت تا سرآغاز تلاشی برای اشاعه ورزش همگانی بین بیماران تالاسمی فارس باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولین انجمن بیماران تالاسمی استان با مسئولین این هیئت دیدار کردند که طی این دیدار که در محل دفتر هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان برگزار شد، در خصوص تعامل و همکاری بیش از پیش دو مجموعه در راستای افزایش کیفیت خدمت رسانی و اشاعه فرهنگ ورزش همگانی در بین بیماران تالاسمی استان گفت و گو و تبادل نظر شد.

احمدرضا بلاغی دبیر هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان فارس با اشاره به خدمات و اقدامات ارائه شده توسط این هیئت، به نکات بارز و قابل ذکر این خدمات مانند ارائه امکانات ورزشی متناسب، اختصاص اماکن ورزشی مناسب و در دسترس و اختصاص مربیان متخصص به ورزشکاران بیماران خاص و پیوندی اشاره کرد.

بلاغی در ادامه ضمن تشکر از همکاری همه جانبه مصطفی احمدی مدیر عامل و اعضای انجمن بیماران تالاسمی استان فارس، از تلاش‌های قابل تقدیر افسانه عبدی مسئول کمیته ورزشی انجمن تالاسمی استان سخن به میان آورد و این مجموعه را از فعال‌ترین مجموعه‌های استان برشمرد.

دبیر هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان فارس ضمن اشاره به توانمندی‌های ورزشکاران این مجموعه، پرورش مربیان و داوران متخصص را در دستور کار قرار داد و از برگزاری اولین دوره مربیگری تئوری این هیأت، با شرایط متناسب ورزشکاران این مجموعه سخن به میان آورد. مصطفی احمدی مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی استان فارس نیز با اشاره به خدمات و تلاش‌های این انجمن، ارائه خدمات و برگزاری برنامه‌های ورزشی، فرهنگی و هنری را پس از دارو و درمان، از مهمترین و تأثیرگذارترین اقدامات مجموعه در راستای ایجاد انگیزه و نشاط و سلامتی جامعه هدف دانست.

صادق زینلی رئیس انجمن بیماران تالاسمی استان فارس در ادامه به تعامل سازنده انجمن و هیأت اشاره کرد و ارتقای سطح سلامتی جامعه تالاسمی استان را به عنوان مهمترین و اصلی ترین اولویت‌های دو مجموعه بیان کرد.

وی با اشاره به اهداف مشترک و خدماتی دو مجموعه، تعامل و هم راستایی فعالیت‌ها را پیش نیاز اساسی ارتقای سطح خدمات به جامعه هدف دانست.

کد مطلب 5144072

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