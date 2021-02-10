انتقاد عجیب سایت اوکراینی از مهاجم ایران/ زاهدی پر از حاشیه است!

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب زاهدی مهاجم ایرانی که در لیگ اوکراین بازی می‌کند، سرانجام به تیم زوریا لوهانسک پیوست. زوریا با شهاب برای فصل آینده به توافق رسیده بود اما باشگاه المپیک در نهایت حاضر شد با دریافت ۳۶۰ هزار دلار از زوریا، رضایتنامه زاهدی را در همین نقل و انتقالات زمستانی صادر کند.

زاهدی روز گذشته به صورت رسمی از سوی باشگاه زوریا معارفه شد و این بازیکن در تمرین تیم حضور یافت. با وجود اینکه توانایی زاهدی بر کارشناسان فوتبال اوکراین پوشیده نیست و این بازیکن با به ثمر رساندن هشت گل در نیم فصل نخست لیگ اوکراین در کورس کسب عنوان آقای گلی است اما سایت «اسپورت» اوکراین در گزارشی انتقادی، از همین حالا به بازیکن ایرانی تیم زوریا و نحوه انتقالش به این تیم تاخته است.



شهاب زاهدی (سمت چپ) و اللهیار صیادمنش دو بازیکن ایرانی زوریا

این سایت ابتدا به نحوه انتقال شهاب از المپیک به زوریا پرداخته و تاکید کرده است که تیم المپیک پول خوبی از این انتقال به جیب زده است.

نویسنده این گزارش در بخشی از مطلب خود افشا کرده است که حضور زاهدی در زوریا در این مقطع زمانی و تحمیل هزینه ۳۶۰ هزار دلاری به خواسته سرمربی تیم بوده و رئیس باشگاه تمایلی به آن نداشته است: «معامله بین دو باشگاه نه تنها به دلیل موقعیت محکم خود بازیکن و روسای باشگاه‌ها بلکه در درجه اول به دلیل اصرار ویکتور سرمربی زوریا اتفاق افتاد. طبق اطلاعات من، این مربی لوهانسک بود که آغازگر اصلی انتقال زاهدی بود. طبق گفته همکارانم که از آنچه اتفاق می‌افتد مطلع هستند، رئیس باشگاه زوریا مصمم بود بعد از پایان فصل بازیکن را به صورت رایگان در اختیار بگیرد یعنی در تابستان اما این ویکتور بود که اصرار داشت اگر این کلمه اینجا مناسب باشد، که باشگاه باید همین حالا بازیکن ایرانی را بخرد.»

این سایت همچنین به مشکلات خط حمله تیم زوریا اشاره کرده و نوشته است: «قبل از انتقال شهاب، زوریا در خط حمله مشکلات خاصی را تجربه کرد. برای هلداکی باتجربه به دلایل واضح دشوار است که در تمام طول مسابقه با شدت و سرعت زیاد عمل کند در حالی که اللهیار صیادمنش (دیگر بازیکن ایرانی زوریا) فاقد تجربه و اقتدار برای به دست آوردن جایگاهش در ترکیب است… بنابراین در هر صورت، ورود شهاب، مردی کاملاً شکوفا شده تقریباً یک راه حل ایده آل برای تمام مشکلات زوریا در حمله است. این بازیکن، به نوبه خود، انگیزه‌های اضافی را در قالب فرصتی دریافت می‌کند تا جای پای خود را در تیمی که برای کسب سهمیه لیگ اروپا تلاش می‌کند به دست آورد و برای کسب عنوان بهترین گلزن فصل رقابت کند.»



زاهدی با پیراهن شماره ۹ در زوریا بازی می‌کند

اما بخش اصلی و عجیب این مطلب به انتقاد نویسنده گزارش از شهاب زاهدی بر می‌گردد: «در نیم فصل اول لیگ، همه ما آنقدر شهاب را مورد تحسین و تشویق قرار دادیم (به او بها دادیم) که گاهی این احساس بوجود می‌آمد که این لیونل مسی یا ابراهیموویچ است که مخفیانه در تاروپود این بازیکن ایرانی است. بدون شک یکی از بهترین گلزنان نیم فصل اول بودن به خودی خود خوشایند است و زاهدی از مهارت‌ها و توانایی‌های اساسی بی بهره نیست اما با این وجود آیا قهرمان ما، حداقل سرعت سوپریاها (بازیکن تیم دیناموکیف) و یا تکنیک مارلوس (بازیکن تیم شاختار دونتسک) را دارد؟»

نویسنده این مطلب انتقادی پا را فراتر از این گذاشته و ادامه داده است: «آیا می‌دانید شهاب به یک فوتبالیست پروازی معروف است و در اولین فرصت باشگاهش را تغییر می‌دهد؟ و حرفه او نه غنی و سرشار از کاپ‌های قهرمانی بلکه غنی از حوادث و حاشیه‌ها است؟ او سابقه دوپینگ داشته و به همین دلیل یک سال و نیم محروم شد. یعنی باشگاه زوریا نه تنها یک فوتبالیست خوب بلکه یک نوع مشکل را جذب کرده است.»