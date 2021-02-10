مردم شهرستان مرزی اصلاندوز با آرمان های انقلاب تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه شهرستان مرزی اصلاندوز با تزئین وسایل نقلیه خود و با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی همراه با خانواده به میدان آمدند تا پیام استمرار حمایت مردم ایران از انقلاب اسلامی را بعد از ۴۲ سال به همه دنیا اعلام کنند.

گرچه شیوع ویروس کرونا مراسم گرامیداشت امسال ۲۲ بهمن را دستخوش تغییرات اساسی کرده بود ولی اقشار مختلف اعم از پیر و جوان، زن و مرد همچون سال‌های گذشته اما این بار با خودرو و موتورسیکلت به صحنه آمدند و نشان دادند آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) همچنان در اعماق وجود ملت ایران جایگاه خود را حفظ کرده و با تمام وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی از نظام اسلامی حمایت می‌کنند.

در شهر اصلاندوز راهپیمایی از ورودی شهر تا محوطه مدرسه راه زینب برگزار شد و بعد از اتمام راهپیمایی قطعنامه در محوطه مدرسه راه زینب در حضور جمعی از اهالی شهرستان قرائت و شرکت کنندگان شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» سر دادند.