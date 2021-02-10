آغاز عملیات اجرایی پروژۀ شهر هوشمند ایرانسل در آمل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، این پروژه، امروز طی مراسمی در شهر آمل با حضور مهندس مهدی رضایی معاون پروژۀ ایرانسل، مهندس سید حمید هاشمی شهردار، مهندس خسرو ابراهیم‌زاده رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر آمل، دکتر رضا حاجی‌پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران محلی، آغاز شد.

پروژۀ شهر هوشمند آمل، طبق برنامه‌ریزی انجام شده، طی یک سال به بهره‌برداری می‌رسد و در قالب آن، در مجموع ۳۱ کیلومتر فیبرنوری در این شهر، احداث می‌شود.

با اجرای این پروژه که با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر آمل انجام می‌شود، شبکۀ فیبرنوری، زیرساخت ایجاد ارتباط سریع و پایدار و ارائۀ خدمات شهر هوشمند را فراهم می‌کند.

هوشمندسازی خدمات شهری، یکی از الزامات زندگی امروز، در مدیریت منابع و انرژی و ارائۀ خدمات شهری نوین است. به کارگیری راهکارهای شهر هوشمند، نقش مؤثری در جلوگیری از مخاطرات ناشی از تخریب محیط‌زیست و تغییرات آب‌وهوایی دارد و یکی از مشوق‌های اصلی جامعۀ جهانی برای هوشمندسازی دستگاه‌ها و تجهیزات بر مبنای اینترنت اشیا بوده و انگیزه دولت‌ها برای حرکت به سمت شهرهای هوشمند را دوچندان کرده است.

راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا، همچون پایش آب، هوا و خاک مناطق شهری و کنترل میزان آلاینده‌های شهری و صنعتی کمک شایانی به پاکسازی محیط زیست خواهند کرد. در این زمینه، شهرهای هوشمند توانسته‌اند تا ۲۰ درصد از تولید گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند.

مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهری نیز از دیگر دغدغه‌های پیش آمده بر اثر افزایش جمعیت شهرهاست که با مدیریت هوشمند حمل و نقل و ترافیک در شهرهای هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. استخراج الگوهای ترافیکی، تشخیص لحظه‌ای حوادث و تصادفات، پیش‌بینی تغییرات الگوی ترافیکی و … همگی از کارکردهای این سامانه محسوب می‌شوند.

در همین راستا، ایرانسل تاکنون توانسته است در این رابطه، پروژه‌های متعددی را در شهرهایی مانند تهران، مشهد، اهواز، انزلی و… طراحی و یا اجرا کند.