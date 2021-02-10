اعلام آمادگی مجلس برای تصویب لوایح توسعه صنعت پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فرهاد طهماسبی در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست اظهار کرد: مجلس همواره حامی صنعت پتروشیمی است و این نمایشگاه نیز نشان داد که توسعه این صنعت ارزش‌آفرین در تمامی ابعاد با شتاب ادامه دارد.

نماینده مردم استهبان، نی‌ریز و بختگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم توسعه صنعت بالادست و پایین دست پتروشیمی با جدیت تداوم یافت، افزود: با توجه به وجود منابع گسترده نفت و گاز در کشور، پتروشیمی‌ها می‌توانند اقتصاد و صنعت ایران را متحول کنند.

طهماسبی تصریح کرد: خوشبختانه دستاوردهای صنعت در بخش‌های مختلف در چهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست به خوبی ارائه شده است و استقبال شرکت‌های فعال در این صنعت با وجود برخی مشکلات مانند همه‌گیری ویروس کرونا در کشور قابل تقدیراست.