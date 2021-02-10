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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۲۳

مدیرکل دامپزشکی لرستان خبر داد؛

ضبط محموله ۱۵ تنی ماهی دریایی به دلیل نداشتن شرایط بهداشتی

ضبط محموله ۱۵ تنی ماهی دریایی به دلیل نداشتن شرایط بهداشتی

خرم‌آباد- مدیرکل دامپزشکی لرستان از ضبط یک محموله ۱۵ تنی ماهی منجمد دریایی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زبردست امروز چهارشنبه در سخنانی گفت: با توجه به بررسی صورت گرفته و بازدیدهای سر زده، یک محموله ۱۵ تنی ماهی منجمد که در شرایط نامناسب بهداشتی نگهداری می‌شد، توسط اداره کل دامپزشکی لرستان ضبط شد.

وی با بیان اینکه نمونه برداری لازم برای بررسی وضعیت بهداشتی این محموله توسط اداره کل انجام و به مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور ارسال شد، تصریح کرد: از هم استانی‌های عزیز درخواست می‌شود هرگونه نگهداری و حمل نامناسب مواد خام دامی را به نزدیک ترین واحد دامپزشکی اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 5144104

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