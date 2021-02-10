پوشش ۴G در «گردنۀ گیان» تفرش برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی ایرانسل، صبح امروز سه‌شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹، بهره‌برداری از سایت نسل سه و نسل چهار ایرانسل در گردنۀ گیان، رسماً آغاز شد و این منطقه که تاکنون فاقد هرگونه پوشش ارتباطی بود، تحت پوشش شبکۀ نسل چهار اینترنت‌همراه قرار گرفت. با توجه به موقعیت صعب‌العبور و هوای سرد موجود در این منطقه، راه‌اندازی سایت ارتباطی با پیچیدگی قابل توجهی همراه بود.

در مراسم راه‌اندازی این سایت در محل گردنۀ گیان شهرستان تفرش، جمعی از مدیران منطقه‌ای ایرانسل، مهندس سیدعلی آقازاده استاندار، مهندس لادن مهدوی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان مرکزی، مهندس عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی فرماندار و حجت‌الاسلام حاجیلری امام‌جمعۀ شهرستان تفرش و جمعی از مدیران محلی حضور داشتند.

علاوه بر این سایت، راه‌اندازی سه سایت جدید و ارتقای سه سایت دیگر در استان مرکزی توسط ایرانسل، همزمان با دهۀ فجر انقلاب اسلامی انجام شده است تا پوشش حداکثری در این استان تأمین شود.

با راه‌اندازی این سایت، گردنۀ گیان در جادۀ منتهی به شهرستان تفرش از حالت نقطۀ کور ارتباطی خارج و پوشش نسل چهارم اینترنت‌همراه (۴G/LTE) در این منطقه برقرار شد. این جاده یکی از مهمترین جاده‌های منتهی به شهرستان تفرش است که تا کنون فاقد هرگونه پوشش ارتباطی بوده و با راه‌اندازی سایت تلفن‌همراه ایرانسل، به شبکۀ اینترنت پرسرعت همراه متصل شده است.

دره گیان یکی از راه‌های ارتباطی مهم و حادثه‌خیز استان مرکزی است و ایجاد سایت مخابراتی در این منطقه، با توجه به وضعیت جغرافیایی آن بسیار دشوار بود.

تأمین پوشش ارتباطی گردنه گیان در سفر وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات به استان مرکزی در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ مصوب شده و در دستور کار شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل قرار گرفته بود.