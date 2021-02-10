تفرقه سم مهلک در مسیر پیشرفت کشور است

حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی در حاشیه مراسم ۲۲ بهمن در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگر به اصل وحدت و یکپارچگی در مسیر توسعه روزافزون خود نیاز دارد و شایسته نیست از هر تریبونی صداهای مختلف با دیدگاه‌های سیاسی و حزبی شنیده شود و یا هر روز بر این شیپور دو دستگی نواخته شود.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان تصریح کرد: ضرورت دارد در شرایط تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و همچنین لجن‌پراکنی رسانه‌های معاند غربی، همه ملت ایران در کنار مسئولان اصل همبستگی را مد نظر قرار داده و گام در مسیر حل مشکلات و نارسایی‌ها با تکیه بر توان داخلی بگذاریم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط کنونی عده‌ای همچنان دنبال رصد تحولات آمریکا و نمود چراغ سبز از سوی کاخ سفید هستند تا دوباره چند سالی را مشغول مذاکره و رایزنی‌های دیپلماسی شوند در حالی که باید بدون از دست دادن فرصتی با تکیه بر توان داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی سعی و تلاشمان بر این باشد تا کشور را به سمت توسعه و پیشرفت روزافزون حرکت دهیم.

موسوی افزود: به رغم همه پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های علمی، دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی ما همچنان در حل مشکلات معیشتی مردم و ایجاد تعادل اقتصادی در کشور با نارسایی‌هایی روبه‌رو هستیم که ضرورت دارد با یک نگاه واقع‌بینانه با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی به سمت حل مشکلات حرکت کنیم تا بیش از این مردم ما غرق بی‌تدبیری‌ها در مدیریت اقتصادی کشور نشوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مجلس در این ایام به سختی تلاش می‌کند تا از راه‌های قانونی به دولت در حل مشکلات معیشتی مردم کمک کند و ضرورت دارد هر چه سریع‌تر ایرادات مجلس در مورد لایحه بودجه سال آینده از سوی دولتمردان اصلاح شده و در اسفندماه شاهد تصویب و ابلاغ بودجه به دولت برای اجرا در سال آینده باشیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: ضرورت دارد در این برهه حساس که چشم جهانیان به راهبرد جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف دوخته شده، ما با عقلانیت و منطق برنامه‌ریزی و حرکتی را انجام دهیم تا کشور از مشکلات متعدد بیکاری، تورم، نوسانات قیمتی و نابسامانی‌های بازار عبور کند تا مسیر قابل قبولی را در سال‌های پیش رو بپیماید.