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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۱۳

کارشناس امور امنیتی عراقی:

آمریکا با بالگردهایش تروریستها را از سوریه به عراق منتقل می کند

آمریکا با بالگردهایش تروریستها را از سوریه به عراق منتقل می کند

یکی از کارشناسان امور امنیتی عراقی اعلام کرد که نظامیان آمریکایی با بالگرد تروریستها را از سوریه به عراق منتقل می کنند تا امنیت برخی مناطق را برهم بزنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، امیر عبدالمنعم الساعدی کارشناس عراقی امور امنیتی اعلام کرد که آمریکاییها تروریستها را از پایگاههای خود در سوریه و شرق فرات به سمت عراق با بالگرد منتقل می کنند.

وی افزود: آمریکا به دنبال ایجاد بی ثباتی در برخی مناطق است.

الساعدی تاکید کرد: برخی مناطق دیالی، صلاح الدین و الانبار همچنان کانون تحرکات داعش است و هرازگاهی در آن شاهد اقدامات تروریستی هستیم. این با وجود عملیات نیروهای امنیتی در این مناطق است.

وی اعلام کرد: تروریستها مورد حمایت نظامیان آمریکایی و برخی عوامل در این مناطق هستند و کمک های غیرمستقیم دریافت می کنند.

این کارشناس عراقی گفت: نظامیان آمریکایی به دنبال بی ثباتی در برخی مناطق هستند و در راستای امداد رسانی به داعش با سلاح، تجهیزات، پول و جابجایی تروریستها از طریق بالگردها از شرق فرات سوریه به داخل عراق، حرکت می کنند.

کد مطلب 5144126

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    نظرات

    • حسین IR ۲۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
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      پاسخ
      اگر جای مردم عراق وسوریه مسلمانان باشم به آمریکا امان نمیدهم وهرکه به آمریکا کمک کند رادشمن میدونم وباهاش میجنگم

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