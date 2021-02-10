وزیر دفاع آلمان خواستار اصلاح ساختار ارتش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانکفورتر آلگماینه، «آنگرت کرامپ کارن باوئر» وزیر دفاع آلمان در گزارشی ۸ صفحه ای با عنوان «اندیشه ای در باب ارتش آینده»، خطاب به پارلمان این کشور، خواستار ارتقای نیروهای مسلح آلمان در ابعاد وسیع شد.

در این گزارش، وی به وضعیت فعلی نیروها و شرایط امنیتی پرداخته و پیشنهاداتی را برای بهبود وضع ارتش ارائه داده است.

طبق این گزارش، ارتش آلمان با کمبود بودجه مواجه است و نیروها از آموزش کافی برخوردار نیستند حال آنکه فقط بر روی مأموریت های خارجی تمرکز می کنند.

وی همچنین مدعی است که به رغم اینکه آلمان یکی از مراکز لجستیکی و زیرساختی ناتو محسوب می شود؛ از عهده برآورده کردن توقعات و تضمین امنیت ملی خود برنمی آید.

به گفته کرامپ کارن باوئر، بحران کرونا ضعف ارتش آلمان را در ساختارهای درون مرزی و روند مدیریتی به رخ کشید.

او همچنین در این گزارش خواستار ایجاد شورای امنیت ملی و شورای امنیت فدرال در داخل وزارت دفاع آلمان شد.

قرار است وی در ماه میلادی می، راهنمایی هایی را در باب اصلاح سازمانی ارتش ارائه کند.