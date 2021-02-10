عرصه بر سوداگران مرگ در سواحل جنوب تنگ تر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدعلی گودرزی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح پاسگاه شناوری شهید صفرزاده در آب‌های شهرستان جاسک افتتاح شد، در جمع خبرنگاران گفت: در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران توفیق حاصل شد تا پاسگاه شناوری شهید صفرزاده را در آب‌های جنوبی کشور و در حوزه استحفاظی پایگاه دریابانی جاسک افتتاح کنیم.

فرمانده مرزبانی ناجا در ادامه به ویژگی‌های مهم منطقه مورد نظر که پاسگاه در آن مستقر شد و ضرورت راه اندازی آن اشاره کرد و گفت: برخی از خورهای این منطقه مورد توجه قاچاقچیان مسلح موادمخدر بود و بعضاً مواد مخدر کلان را از طریق دریا جابجا می‌کردند، لذا احداث و راه اندازی یک پاسگاه شناوری در منطقه عمومی کرتی که حدفاصل حوزه استحفاظی پایگاه دریابانی جاسک و پایگاه دریابانی چابهار می‌باشد، ضروری بنظر رسید.

وی افزود: به حول و قوه الهی امروز شاهد افتتاح این پاسگاه هستیم و در ماههای گذشته تلاش‌های بسیاری شد تا این پاسگاه سیار به نحو مطلوب بازسازی و در محل مناسبی که با نظر کارشناسی مسئولان مرزبانی انجام گرفت مستقر شود.

سردار گودرزی با اشاره به فعالیت‌های این پاسگاه شناوری خاطرنشان ساخت: تعدادی گلف‌های تندرو و ۲۳ فوتی دریابانی در این پاسگاه حساس و مهم برای مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ و اشرار مسلح اختصاص پیدا کرد.

وی اضافه کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت و انواع قاچاق نیز این پاسگاه می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد و در امنیت پایدار منطقه و همچنین امنیت برای صیادانی که با مجوز لازم فعالیت می‌کنند، نقش بسزایی دارد.

عالی‌ترین مقام مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نظارت و کنترل شناورهایی که در سطح حوزه استحفاظی این پاسگاه فعالیت دارند را با تعبیه ایستگاههای کنترل و نطارت فرماندهان این پاسگاه امری مهم و ضروری دانست.

سردار گودرزی صیادان و مرزنشینان را بازوان و سرمایه اصلی مرزبانی دانست و گفت: صیادان عزیزی که با تلاش مضاعف نان حلالی را برای خانواده‌های خود فراهم می‌کنند همیشه مورد حمایت و پشتیبانی مرزبانان هستند.

این مقام مسئول، امنیت مرزنشینان و صیادان را مهمترین اهداف استقرار این پاسگاه عنوان کرد و گفت: امروز هم که ما آمدیم برای افتتاح پاسگاه، خدا رو شکر صیادان عزیز از استقرار این پاسگاه بسیار ابراز خرسندی می‌کردند که جای بسی خوشحالی و قدرشناسی از این ولی نعمتان اصلی جامعه است.

وی رصد کامل و احاطه بر حوزه استحفاظی منطقه را از ویژگی‌های این پاسگاه شناوری برشمرد و تاکید کرد: با الحاق شناورهای تندرویی که الحمدلله با ارائه آموزش و تجهیزات نوین و تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی و راداری که می‌تواند پهنه‌ای از دریا و آب‌های سرزمینی و انحصاری کشورمان را تحت پوشش خود قرار دهد، این پاسگاه همچون نگینی در دریای عمان خواهد درخشید.

فرمانده مرزبانی ناجا ادامه داد: این پایگاه مقری است که با استقرار آن کسی تفکر اینکه به خودش اجازه دهد در دریا مواد مخدر را جابجا کنه و یا ایجاد شرارت و ناامنی در منطقه بوجود آورد، نخواهد داشت و دریادلان ما جدی و بدون اغماض با آنان برخورد خواهند کرد.

گودرزی اظهار داشت: این پاسگاه محلی است تا مرزبانان غیور هرمزگانی و سیستان و بلوچستان با تعامل و همراهی و همدلی در عمق دریا اقدامات گسترده عملیاتی و مأموریتی و وظایف ذاتی خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

فرمانده مرزبانی ناجا در پایان ضمن گرامیداشت ۲۲ بهمن و سالروز پیروی انقلاب خاطرنشان کرد: امیدواریم در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، این پاسگاه مهم و اثرگذار در دریا بتواند در ایجاد تأمین امنیت پایدار در دریا و سواحل جنوبی کشور تأثیر بسزایی بویژه در بحث مبارزه بی امان با مواد مخدر داشته باشد.