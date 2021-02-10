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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۵۲

یحیی سریع خبر داد؛

حمله پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به آشیانه جنگنده‌های سعودی

حمله پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به آشیانه جنگنده‌های سعودی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی امروز آشیانه‌های جنگنده‌های سعودی را در فرودگاه بین‌المللی «ابها» عربستان با چهار فروند پهپاد هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن ظهر امروز به وقت محلی آشیانه‌های جنگنده‌های سعودی را در فرودگاه بین‌المللی «ابها» با چهار فروند پهپاد از نوع «صماد ۳» و «قاصف ۲K» هدف قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه این حمله دقیق و ضربات مهلک بوده است، تاکید کرد: هشدار می‌دهیم که رژیم متجاوز سعودی همه هشدارهای قبلی ما را نادیده انگاشته است و به طور مکرر از فرودگاه‌های غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده کرده است.

سریع تاکید کرد: این حمله به آشیانه‌های جنگنده‌های سعودی، در واکنش به ادامه بمباران و محاصره ظالمانه علیه کشور ماست.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: عملیات ما تا زمانی که جنگ و محاصره یمن ادامه دارد، استمرار خواهد یافت.

وی بیانیه خود را با آیه قرآنی «فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ» (پس هر کس به شما تعدی کرد، همانند آن بر او تعدی کنید) به پایان برد.

کد مطلب 5144142

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    نظرات

    • IR ۱۷:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      6 0
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      درود ب رزمندان حوثی بکوبید این ال خبیث وکثیف را روح حاج قاسم وایرانی ها شاد شود..‌نزنید میزند
    • مهدوی نژاد IR ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 0
      پاسخ
      الله اکبر الله اکبر الله اکبر لااله الاالله لااله الاالله لااله الاالله مشرکان مکه و سران مرتجع منطقه بدانند,به وعده بر حق الهی ،فرصتی کوتاه به ظالمان و پیروان شیاطین زمان داده شده و شمارش معکوس ان اغاز گشته است. باشد که دراین مدت کوتاه هرچه سریعتر توبه کنند و از گناه و ظلم دست بکشند اسلام پیروز است
    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      تنها راه نجات مبارزه تمام عیار با دشمن است ..مرگ بر آمریکا و مزدورانش .
    • غلامحسین حسینی چگنی IR ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      زنده و پاینده بادا ملت أنصار الله یمن
    • IR ۰۰:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      دست خداوند بزرگ بر سر مردمان یمن است.
    • IR ۰۷:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      افرین برشمارزمنگان یمتی عربستان حقش همیته سعودها درست بشونیستند

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