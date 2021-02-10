به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن ظهر امروز به وقت محلی آشیانه‌های جنگنده‌های سعودی را در فرودگاه بین‌المللی «ابها» با چهار فروند پهپاد از نوع «صماد ۳» و «قاصف ۲K» هدف قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه این حمله دقیق و ضربات مهلک بوده است، تاکید کرد: هشدار می‌دهیم که رژیم متجاوز سعودی همه هشدارهای قبلی ما را نادیده انگاشته است و به طور مکرر از فرودگاه‌های غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده کرده است.

سریع تاکید کرد: این حمله به آشیانه‌های جنگنده‌های سعودی، در واکنش به ادامه بمباران و محاصره ظالمانه علیه کشور ماست.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: عملیات ما تا زمانی که جنگ و محاصره یمن ادامه دارد، استمرار خواهد یافت.

وی بیانیه خود را با آیه قرآنی «فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ» (پس هر کس به شما تعدی کرد، همانند آن بر او تعدی کنید) به پایان برد.