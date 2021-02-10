تقدیر از حضور پرشور مردم البرز در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی طی بیانیه‌ای تقدیر و تشکر از حضور پرشور و به‌یادماندنی مردم استان البرز در راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر و تشکر کرد. این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

تشکر از مردم، سپاس به درگاه خداوند قادر است

حمد و سپاس خداوند قادر متعال که نعمت بهره‌مندی از برکات مردمی‌ترین انقلاب دنیا را علی‌رغم تمام کارشکنی‌ها و فشارهای دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی و شرایط خاص کرونایی بر مردم این سرزمین و جهان اسلام ارزانی داشت. امسال هم مسیرهای راهپیمایی جشن شکوهمند انقلاب اسلامی، شاهد برگزاری جشن هرساله برای انقلابی ماندگار بود.

حضور پرشور، دشمن‌شکن و اعجاب‌انگیز مردمان سرافراز و انقلابی استان البرز با رعایت تمامی دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی آن هم در شرایط موجود کشور در مقابله با شیوع ویروس منحوس کرونا و با توجه به تلاش گسترده‌ای که رسانه‌های استکباری و صهیونیستی برای دلسردکردن مردم و ایجاد فاصله آنها با نظام عملیاتی کرده بودند - نشان داد که دشمنان انقلاب و نظام اسلامی، برابر بصیرت، هوشیاری، موقع‌شناسی و ولایت مداری ایرانیان همچنان مغلوب مطلق و رسوای افکار عمومی جهانیان هستند.

آوردگاه عظیم یوم‌الله ۲۲ بهمن دارای پیام‌های متعددی برای سردمداران کفر جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار بود، مردم با این حماسه بزرگ ثابت کردند که در دفاع از اسلام و ایران عزیز و مقابله با زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی همچون گذشته علی‌رغم تمام مشکلات اقتصادی، در صحنه حاضر بوده و در حفاظت و صیانت از دستاوردها و ارزش‌ها، آرمان‌ها و اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ‌گونه کوتاهی نخواهند کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در چهل و دومین سال پیروزی انقلاب اسلامی از مسئولین محترم به ویژه نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرج، استاندار محترم البرز، ائمه محترم جمعه، روحانیت معزز، شهردار محترم کرج، فرماندهان محترم نظامی و انتظامی، دستگاه امنیتی استان، فرمانداران و شهرداران و کلیه مسئولین محترم و مسئولین محترم کارگروه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی و ستاد مردمی که با حضور گسترده و پرشور خود در راهپیمایی موتوری و خودرویی خانوادگی یوم‌الله ۲۲ بهمن، کوبنده‌تر از همیشه ندای حق‌طلبی خود را فریاد زدند و با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق نمودند تقدیر و تشکر به عمل آورده و از خداوند علو درجات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی (رحمت‌الله علیه) و شهدای عالی‌مقام و طول عمر با عزت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، عزت و سربلندی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را خواهانیم.