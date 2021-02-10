جمهوریخواهان کنگره خطاب به بایدن: به برجام برنگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه «نیوزویک» از درخواست ۱۲۰ تن از اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر لزوم عدم بازگشت دولت جدید واشنگتن به برجام خبر داد.
این نمایندگان در نامهای خطاب به جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا، مدعی شدند: عدم موافقت شما با تکرار اشتباه تاریخی توافق با ایران، امری حیاتی است.
بهانه اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا برای طرح چنین درخواستی، بندهای موسوم به غروب آفتاب است که به لغو محدودیتهای هستهای ایران در سال ۲۰۲۵ منجر میشوند.
همچنین آنها از عدم گنجانده شدن مسائل موشکی و فعالیتهای منطقهای ایران نیز ناراضی هستند.
این نامه در حالی نگاشته شده است که دولت بایدن نیز به رغم ادعایش مبنی بر تمایل برای بازگشت به برجام، مسئولیت جبران اشتباه دولت قبلی واشنگتن را مبنی بر خروج یک جانبه از توافق هستهای، نمیپذیرد و مدعی است که ایران باید گام اول را برای برگشت به اجرای کامل توافق بردارد.
اما ایران بارها یادآوری کرده که تعلیق برخی تعهداتش ذیل برجام، نتیجه بدعهدی واشنگتن بوده و تا آمریکا تحریمها را به طور کامل لغو نکند؛ پاسخ متقابلی از جانب تهران دریافت نخواهد کرد.
ایران همچنین امکان هرگونه مذاکره در باب برنامه موشکی را که ابعادی کاملاً دفاعی دارد؛ رد کرده است.
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