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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۰۷

در نامه ای سرگشاده مطرح شد؛

جمهوریخواهان کنگره خطاب به بایدن: به برجام برنگرد

جمهوریخواهان کنگره خطاب به بایدن: به برجام برنگرد

گروهی متشکل از ۱۲۰ عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به بایدن، هرگونه تلاش برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران را زیر سوال بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه «نیوزویک» از درخواست ۱۲۰ تن از اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر لزوم عدم بازگشت دولت جدید واشنگتن به برجام خبر داد.

این نمایندگان در نامه‌ای خطاب به جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا، مدعی شدند: عدم موافقت شما با تکرار اشتباه تاریخی توافق با ایران، امری حیاتی است.

بهانه اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا برای طرح چنین درخواستی، بندهای موسوم به غروب آفتاب است که به لغو محدودیت‌های هسته‌ای ایران در سال ۲۰۲۵ منجر می‌شوند.

همچنین آنها از عدم گنجانده شدن مسائل موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران نیز ناراضی هستند.

این نامه در حالی نگاشته شده است که دولت بایدن نیز به رغم ادعایش مبنی بر تمایل برای بازگشت به برجام، مسئولیت جبران اشتباه دولت قبلی واشنگتن را مبنی بر خروج یک جانبه از توافق هسته‌ای، نمی‌پذیرد و مدعی است که ایران باید گام اول را برای برگشت به اجرای کامل توافق بردارد.

اما ایران بارها یادآوری کرده که تعلیق برخی تعهداتش ذیل برجام، نتیجه بدعهدی واشنگتن بوده و تا آمریکا تحریم‌ها را به طور کامل لغو نکند؛ پاسخ متقابلی از جانب تهران دریافت نخواهد کرد.
ایران همچنین امکان هرگونه مذاکره در باب برنامه موشکی را که ابعادی کاملاً دفاعی دارد؛ رد کرده است.

کد مطلب 5144159
مریم خرمایی

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    نظرات

    • علی IR ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 1
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      رویکرد یکجانبه گرایی جمهوری خواهان و فشار حداکثری آنان شکست خورده و بهتره دست از سیاست های ارتجاعی بردارند و با ایران به صورت راهبردی وارد تعامل شوند و به ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و تاثیرگذار احترام بگذارند وگرنه به هیچ نتیجه ای نخواهند رسید و ما مقاومت میکنیم و برنامه هسته ای را گسترش میدهیم
    • علی IR ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      2 2
      پاسخ
      بن بست برجام با ساخت سلاح اتمی از سوی ما قابل گشایش است، یا حداقل ظرفیت و مواد اولیه لازم جهت ساخت سلاح اتمی را فراهم کنیم و زیرساخت لازم را جهت ساخت سلاح در کم ترین زمان ممکن را فراهم کنیم تا نیازی به پذیرش محدودیت در صنعت هسته ای نشویم مگر محدودیت در تعداد سلاح ها اتمی یا کاهش ظرفیت ساخت سلاح باشد
    • IR ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 1
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      برجام به اهداف خود رسیده و ایران نیازی به ادامه برجام ندارد و بود ونبود این توافق مشکلی از غرب رو به فنا را حل نمیکند. در اینده نچندان دور شاهد برگزاری نماز جمعه در نیویورک باشید.
    • IR ۱۹:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      0 1
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      تردیدی نیست که بایدن در اطاعت محض ایران عمل میکند و هرگونه تصمیم در مورد برجام توسط ایران بر بایدن دیکته میشود. بهانه باقیماندن تحریمها نکته است که ایران برای فرار از پاسخگویی به مردم و دیگر اهداف خارجی دنبال میکند.
    • محمد جواد کیائی IR ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      به برجام بر می گردید ....چون راه دیگری ندارید....باید به برجام برگردیدو در برابر ایران سربلند و رهبر مقتدر ما سر تعظیم فرود بیاورید....باید..
      • رضا حسینی IR ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
        0 0
        درود برشرفت
    • IR ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      بازگشت امریکا بہ برجام غیر ممکن است مگہ اینکہ امتیاز جدید بگیرن
    • امیر IR ۰۶:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      ایران وقتی اعلام میکند اقدامات قابل بازگشت است خوب دشمن تا دقیقه اخر تلاش خواهد کرد باید اقدامات غیر قابل بازگشت و در صورت توافق فقط در همان حال متوقف شود نه بازگشت به اول
    • حبیب IR ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      کسانی که به وعده خود عمل نکردند باز دنبال خواسته های غیر مقعول خود هستند پس گشور عزیز ایران باید به راه خود ادامه دهد با هوشیاری بیشتر و اعتماد بالا تا دشمنان درک کنند به راحتی نمیتوانند جلوی پیشرفت گشوری راه گرفت

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