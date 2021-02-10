تاکید مقتدی صدر بر اخراج اشغالگران آمریکایی از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، رهبر جریان صدر عراق امروز (چهارشنبه) در سخنانی از آمریکا خواست نیروهایش را فوراً از عراق خارج کند و تاکید کرد که کشورش هرگز و تحت هیچ بهایی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را نخواهد پذیرفت.

صدر با هشدار نسبت به اینکه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی پشت درهاست و پارلمان باید جلوی آن را بگیرد، تاکید کرد: ما هرگز اجازه عادی سازی روابط با اسرائیل را نخواهیم داد حتی اگر هزینه آن خون باشد.

رهبر جریان صدر در ادامه موافقت با نظارت سازمان ملل بر انتخابات زودهنگام را به شرط اینکه کشورهای دیگر در انتخابات دخالت نکنند، تایید کرد و از همه احزاب سیاسی خواست تا فضایی دموکراتیک را برای موفقیت در انتخابات زودهنگام ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه رقابت باید با گفتگو، راههای مسالمت آمیز و دوری از خشونت باشد، ادامه داد: عراقی‌ها می‌دانند چگونه انتخابات را اداره کنند. عراق یک کشور دموکراتیک است که می‌تواند موضوع انتخابات زودهنگام را به پایان برساند.

صدر همچنین با تاکید بر اهمیت حفظ اقتدار دولت و عدم تعدی به نیروهای امنیتی، گفت: بحران اقتصادی که عراق با آن دست و پنجه نرم می‌کند باید پایان داده شود.

او همچنین از سازمان ملل خواست مسئولیت گفتگوی فراگیر و هدفمند میان گروههای عراقی را برعهده بگیرد.

وی تاکید کرد: به مناسبت تصدی ریاست جمهوری جدید در آمریکا، این اشغالگر باید فوراً با روش‌های دیپلماتیک و پارلمانی از عراق خارج گردد تا از تبدیل شدن عراق به صحنه درگیری‌های بین المللی و منطقه‌ای اجتناب شود.