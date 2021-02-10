قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از حضور گسترده مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در پیامی از حضور گسترده و حماسه آفرینی مردم ولایت مدار این استان در راهپیمایی خودرویی و موتوری تشکر و قدردانی کرد.

راهپیمایی یوم‌الله بیست و دوم بهمن‌ماه امسال استان گیلان با توجه به شرایط خاص کشور ناشی از شیوع بیماری کرونا و ضرورت حفظ سلامت هموطنان به شکل جذاب و خلاقانه کاروان خودرویی خانوادگی و رژه موتوری برگزار شد و به لطف خداوند و مدد حضرت ولی‌عصر (عج) ضمن رعایت کامل شیوه نامه‌های بهداشتی از سوی مسئولان برگزاری مراسم و مردم، یک‌بار دیگر اتحاد، همدلی، انسجام و حمایت ملت ایران از انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در پیشگاه جهانیان به منصه ظهور رسید.

حضور باشکوه، انقلابی و متفاوت مردم حماسه‌آفرین و همیشه در صحنه استان گیلان در آوردگاه یوم‌الله بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۹۹، تجلی دوباره وفاداری و پایبندی به آرمان‌های والای معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، شهدای والامقام انقلاب اسلامی، مقام ولایت و دفاع جانانه از اسلام ناب محمدی (ص) و میهن اسلامی در برابر شبهه‌افکنی‌ها و دسیسه‌های شیطانی استکبار جهانی بود.

مرحبا بر مردم ولایی و بصیر گیلان که یوم‌الله بیست و دوم بهمن‌ماه سال‌جاری را علی‌رغم همه محدودیت‌ها به یکی از ماندگارترین و تماشایی‌ترین ایام الله انقلاب اسلامی در طول تاریخ تبدیل کردند و برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات بزرگ‌مردمان سرزمین پاک سردار جنگل افزودند و حماسه‌ای دیگر از جنس روزهای پیروزی انقلاب اسلامی آفریدند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن عذرخواهی از ایجاد مشکلات ناشی از ترافیک امروز مسیرهای عبور کاروان خودرویی که به دلیل استقبال بی‌نظیر و غیرقابل پیش‌بینی آحاد مردم به‌وجود آمد، از همدلی و همراهی عموم مردم شریف گیلان، نماینده محترم ولی فقیه در استان، استاندار محترم گیلان، همه مسئولان، اهالی رسانه و همه عوامل برگزاری این مراسم تقدیر و تشکر می‌نماید.