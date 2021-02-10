قدردانی از حضور پرشور مردم کرمانشاه در راهپیمایی خودرویی ۲۲بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه در بیانیهای به شرح زیر از حضور پرشور مردم کرمانشاه در راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن قدردانی کرد:
حضور شکوهمند مردم شهید پرور و همیشه در صحنه استان کرمانشاه در آوردگاه راهپیمایی موتوری و خودرویی خانوادگی یومالله ۲۲ بهمن تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، شهدای والامقام و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) بود و برگ زرین دیگری را در تاریخ پرفروغ و افتخار آمیز ملت بزرگ و غیور ایران در مقابل چشم جهانیان ورق زد.
بیتردید پیام روشن این حماسه تاریخی این است که انقلاب اسلامی بالنده و مقتدر چون کوه استوار همچنان پرفروغ پیش میرود و این لشکریان مقتدر الهی امسال با شیوه متفاوت و منسجم و با شعار وحدت، ولایتمداری و اقتدار به میدان آمده و یکپارچه همچون سرباز ولایت شهید حاج قاسم سلیمانی حمایت خود را از ولایت فقیه و جبهه مقاومت اعلام کردند.
این حضور بی منت و مقتدرانه افزون بر دلگرمی مسئولان، وظیفه دولتمردان را برای در اولویت قرار دادن رفع مشکلات مردم سنگینتر از پیش میکند و این کمترین قدردانی و شکرانهای است که باید به پاس حمایتهای این ملت شجاع و غیور از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به آنها تقدیم کرد.
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