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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۴۰

در بیانیه‌ای از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه عنوان شد؛

قدردانی از حضور پرشور مردم کرمانشاه در راهپیمایی خودرویی ۲۲بهمن

قدردانی از حضور پرشور مردم کرمانشاه در راهپیمایی خودرویی ۲۲بهمن

کرمانشاه- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه در بیانیه‌ای از حضور پرشور مردم کرمانشاه در راهپیمایی خودرویی ۲۲بهمن قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه در بیانیه‌ای به شرح زیر از حضور پرشور مردم کرمانشاه در راهپیمایی خودرویی ۲۲ بهمن قدردانی کرد:

حضور شکوهمند مردم شهید پرور و همیشه در صحنه‌ استان کرمانشاه در آوردگاه راهپیمایی موتوری و خودرویی خانوادگی یوم‌الله ۲۲ بهمن تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های والای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، شهدای والامقام و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) بود و برگ زرین دیگری را در تاریخ پرفروغ و افتخار آمیز ملت بزرگ و غیور ایران در مقابل چشم جهانیان ورق زد.

بی‌تردید پیام روشن این حماسه تاریخی این است که انقلاب اسلامی بالنده و مقتدر چون کوه استوار همچنان پرفروغ پیش می‌رود و این لشکریان مقتدر الهی امسال با شیوه متفاوت و منسجم و با شعار وحدت، ولایت‌مداری و اقتدار به میدان آمده و یکپارچه همچون سرباز ولایت شهید حاج قاسم سلیمانی حمایت خود را از ولایت فقیه و جبهه مقاومت اعلام کردند.

این حضور بی منت و مقتدرانه افزون بر دلگرمی مسئولان، وظیفه دولت‌مردان را برای در اولویت قرار دادن رفع مشکلات مردم سنگین‌تر از پیش می‌کند و این کمترین قدردانی و شکرانه‌ای است که باید به پاس حمایت‌های این ملت شجاع و غیور از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به آن‌ها تقدیم کرد.

کد مطلب 5144184

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
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      این مردم نیستند که بخاطر بنزین ۳ هزارتومانی چه کارها که نکردند !!! واقعا" نکته اینجاست که غربی ها و دشمنان نمیتوانند با ایرانی ها مقابله کنند چون هرلحظه رفتار ایرانی معادلات و پیش بینی های دشمنان را بهم میریزد، ههههه
    • ایرانی IR ۰۸:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
      0 0
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      ایرانیی که روزی به هزینه ۳ هزار تومانی بنزین اعتراض داشت و اعتراضش نتیجه ای نداشت !!! و موتورسوار بدون کلاه ایمنی که با عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نشان می دهد که انقلابش از جان و مالش مهمتر هست ، قابل پیش بینی نیست !!!
    • ایرانی IR ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      البته از شرایط انقلابی بودن و انقلابی ماندن رعایت و احترام به قوانین و مقررات است و نباید با رفتار ناشایست و قانون شکنی در آسیاب دشمن آب بریزیم بلکه خود را پای بند قوانین کنیم تا ایرانی در تمام زمینه ها پیشرفتی داشته باشد و مسئولین محترم نیز در هر شرایطی اعمال قانون کنند.

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