به گزارش خبرنگار مهر، اولین واحد تولید تونر پرینتر و ادوات چاپ درکشور توسط یک شرکت فناور مستقردرمرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت، طرح تولید تونرپرینتر یک طرح ابتکاری و نوین دانش بنیان می‌باشد که برای اولین بار در کشور پس از چندین سال تحقیق و پژوهش از ایده تبدیل به تولید انبوه و تجاری سازی رسیده است؛ این طرح با اشتغال‌زایی ۱۰ نفر و با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد ریالی بهره‌برداری رسید و ایران در رتبه پنجم تولید تونرپرینتر در دنیا قرار گرفت.

همچنین امروز خانه ورزش روستاهای رشت آباد و خونیق با اعتبار ۲۵ میلیون تومان افتتاح شد.

بخش دندانپزشکی مرکز بهداشت قشلاق شهرستان اهر با تسهیل دسترسی به خدمات دهان و دندان و خدمات‌رسانی به جمعیت ۱۰۰۰۰ نفر شامل اهالی ۵۴ روستا؛ با اعتبار بالغ‌بر ۲۵۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

افتتاح پروژه گازرسانی به روستاهای کولی‌درق - قلعه شامی، کرملو و جوانشیخ با ۱۱۰ خانوار، ۱۵ کیلومتر شبکه گذاری با اعتبار یک میلیارد تومانی از دیگر پروژه‌های دهه‌ی فجر در شهرستان اهر بود.