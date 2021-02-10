به گزارش خبرنگار مهر، احمد محرم‌زاده عصر امروز در آئین اختتامیه مسابقات فوتسال کارگران شهرستان اهر به مناسبت گرامیداشت ایام‌الله دهه‌ی فجر بر لزوم توجه به توسعه ورزش و فراهم‌سازی شرایط ورزش جوانان تأکید کرد، اظهار داشت: آماده سازی شرایط برای ورزش جوانان و تأمین امکانات لازم جزو وظایف مسئولان است.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی افزود: جوانان شهرستان‌های اهر و هریس در تمامی حوزه‌ها و بخش‌ها حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و همین جوانان نام و آوازه اهر و هریس را در سطح کشور زنده نگه داشته‌اند.

وی با اشاره به دیدار با وزیر ورزش و جوانان گفت: در این دیدار کمبود فضا و امکانات ورزشی اهر و هریس را پیگیری کردم که یکی از این فضاهای ورزشی؛ استادیوم ۵۰۰۰ نفری بود که متأسفانه در احداث این پروژه با تأخیر زیادی مواجه شده‌ایم.

محرم‌زاده از آغاز عملیات اجرایی استادیوم ۵۰۰۰ نفری شهرستان اهر طی وعده وزیر ورزش و جوانان خبر داد، یادآور شد: بر اساس قولی که وزیر ورزش و جوانان داده‌اند، استادیوم ۵ هزار نفری شهرستان اهر قبل از اتمام دولت دوازدهم به بهره‌برداری می‌رسد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی بابیان این‌که نباید جوانان اهری و هریسی از نظر امکانات و تجهیزات ورزشی در مقایسه با سایر شهرها محروم بمانند، گفت: تأمین امکانات و تجهیزات ورزشی برای جوانان اهری و هریسی را پیگیر هستم و علاقه‌مندم تا جوانان ما از امکانات محروم نمانند.

وی با تبریک کسب مقام نخست مسابقات فوتسال کارگران توسط تیم فوتسال شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان خاطرنشان کرد: جوانان ما تاکنون مقام‌های ارزشمندی را کسب کرده‌اند اما برای مدتی که ورزش کم اهمیت شمرده شده بود خللی به حوزه ورزش وارد کرد. امیدواریم با رفع کمبودها شاهد رشد حوزه ورزش در شهرستان‌های اهر و هریس باشیم.