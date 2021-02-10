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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۳۰

امیر صباحی‌فرد:

انقلاب مقتدر خواهد ماند/ دشمنان از مقابله با ایران فروگذار نکردند

انقلاب مقتدر خواهد ماند/ دشمنان از مقابله با ایران فروگذار نکردند

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: اگرچه دشمنان هرچه در توان داشتند به میدان آورده‌اند و در مقابله با ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند اما این انقلاب پابرجاست و مقتدر خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در حاشیه حضور خودرویی خود در راهپیمایی امروز گفت: بیست و دوم بهمن ماه روز غرور آفرینی است که مردم ندای رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) را لبیک گفتند و با وحدت کلمه و از جان گذشتگی حماسه‌ای تاریخی رقم زدند و آن بزرگمرد به یاری الله و به پشتوانه ملت مسلمان، جمهوری اسلامی را بنیان نهاد.

وی افزود: امروز نیز با هدایت رهبر معزز انقلاب و فرمانده معظم کل قوا، این انقلاب پر قدرت به راه خود ادامه خواهد داد.

صباحی‌فرد گفت: اگرچه دشمنان هرچه در توان داشتند به میدان آورده‌اند و در مقابله با جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند اما این انقلاب پابرجاست و مقتدر خواهد ماند.

کد مطلب 5144197

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