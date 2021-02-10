  1. استانها
  2. قم
۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۲۲:۱۳

با صدور پیامی؛

آیت الله نوری همدانی درگذشت آیت الله ضیاء آبادی را تسلیت گفت

آیت الله نوری همدانی درگذشت آیت الله ضیاء آبادی را تسلیت گفت

قم- آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید شیعیان با صدور پیامی درگذشت آیت الله ضیاء آبادی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت اللّه نوری همدانی از مراجع تقلید شیعیان در پی ارتحال آیت الله ضیا آبادی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال عالم متقی آیت الله ضیا آبادی رحمت الله علیه موجب تأسف و تأثر گردید.
آن مرحوم با بهرمندی از قرآن کریم و روایات حضرات معصومین علیهم السلام تبلیغات فراوانی را برای هدایت مردم متدین نمودند و الحمدلله وجود با برکتی داشته‌اند.
اینجانب درگذشت این روحانی مردمی و خدمتگزار را به ارادتمندان و حوزه علمیه تهران و خانواده مکرمشان تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن فقید سعید مسألت می‌نمایم.
حسین نوری همدانی
٢٢بهمن١٣٩٩

کد مطلب 5144199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد مهدی اسلامی IR ۲۳:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      رحمت واسعه ی خدای تعالی بروح این بزرگمرد ، همشهری بزر گوارمان که تمام عمر پر برکتش را در تعلیم معارف حقه ی اسلامیه سپری کرد . رضوان الله تعالی علیه . خدایش کند رحمت بیکران ___که هر عاقلی چشم دارد بر آن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها