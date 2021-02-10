آیت الله نوری همدانی درگذشت آیت الله ضیاء آبادی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت اللّه نوری همدانی از مراجع تقلید شیعیان در پی ارتحال آیت الله ضیا آبادی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال عالم متقی آیت الله ضیا آبادی رحمت الله علیه موجب تأسف و تأثر گردید.

آن مرحوم با بهرمندی از قرآن کریم و روایات حضرات معصومین علیهم السلام تبلیغات فراوانی را برای هدایت مردم متدین نمودند و الحمدلله وجود با برکتی داشته‌اند.

اینجانب درگذشت این روحانی مردمی و خدمتگزار را به ارادتمندان و حوزه علمیه تهران و خانواده مکرمشان تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن فقید سعید مسألت می‌نمایم.

حسین نوری همدانی

٢٢بهمن١٣٩٩