به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله خون میرزایی عصر امروز چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی شهرک شیلاتی اندیمشک، اظهار کرد: شهرک شیلاتی اندیمشک حلقه اتصال تولید ماهی سردابی در شهرستان اندیمشک و استان خوزستان را تکمیل می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: پروژه شهرک شیلاتی اندیمشک زمینه افزایش تولید را به میزان دو هزار و ۶۰۰ تن ماهی سردابی در استان خوزستان فراهم خواهد کرد.

رئیس سازمان شیلات کشور اظهار کرد: یک طرح به صورت پایلوت برای پرورش ماهی‌های سرد آبی کوچک در اندیمشک و با هدف الگوسازی برای ایجاد مشاغل کوچک و خانگی ایجاد شود.

وی با تأکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت‌های اندیمشک، عنوان کرد: برای استفاده از ظرفیت کانال‌های آب‌رسان کشاورزی در اندیمشک باید تصمیمات لازم اتخاذ شود.

خون میرزایی گفت: به واسطه تکمیل پروژه شهرک شیلات اندیمشک زمینه بسته‌بندی، صادرات محصولات آبزی و ایجاد پایانه صادرات برای استان خوزستان در شهرستان اندیمشک به صورت متمرکز ایجاد می‌شود.