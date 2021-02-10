به گزارش خبرنگار مهر، نبیالله خون میرزایی عصر امروز چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی شهرک شیلاتی اندیمشک، اظهار کرد: شهرک شیلاتی اندیمشک حلقه اتصال تولید ماهی سردابی در شهرستان اندیمشک و استان خوزستان را تکمیل میکند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: پروژه شهرک شیلاتی اندیمشک زمینه افزایش تولید را به میزان دو هزار و ۶۰۰ تن ماهی سردابی در استان خوزستان فراهم خواهد کرد.
رئیس سازمان شیلات کشور اظهار کرد: یک طرح به صورت پایلوت برای پرورش ماهیهای سرد آبی کوچک در اندیمشک و با هدف الگوسازی برای ایجاد مشاغل کوچک و خانگی ایجاد شود.
وی با تأکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیتهای اندیمشک، عنوان کرد: برای استفاده از ظرفیت کانالهای آبرسان کشاورزی در اندیمشک باید تصمیمات لازم اتخاذ شود.
خون میرزایی گفت: به واسطه تکمیل پروژه شهرک شیلات اندیمشک زمینه بستهبندی، صادرات محصولات آبزی و ایجاد پایانه صادرات برای استان خوزستان در شهرستان اندیمشک به صورت متمرکز ایجاد میشود.
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