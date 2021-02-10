به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌رضا شریعتی عصر امروز چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی مدرسه ۱۸ کلاسه میثاق در اندیمشک، اظهار کرد: گام‌های مؤثر در حوزه نوسازی مدارس در استان خوزستان اجرا شود و باید این مسیر تداوم داشته باشد.

وی با بیان اینکه مدرسه ۱۸ کلاسه میثاق در مدت زمان دو سال تکمیل می‌شود، افزود: مدرسه ۱۸ کلاسه میثاق زمینه تحصیل را برای دانش آموزان در کلیه مقاطع فراهم خواهد کرد.

استاندار خوزستان نقش تحصیل و آموزش را تربیت مدیران آینده در کشور مؤثر دانست و گفت: آموزش و پرورش زمینه توسعه و خودکفایی کشور را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور استاندار خوزستان عملیات اجرایی شهرک شیلات اندیمشک، کانون فرهنگی آموزشی شهید قاسم سلیمانی و مدرسه ۱۸ کلاسه میثاق آغاز و هتل بزرگ اندیمشک نیز به طور رسمی بهره‌برداری شدند.