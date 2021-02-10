آزاد راه رشت- قزوین بهار ۱۴۰۰ بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از باقیمانده پروژه آزاد راه رشت- قزوین در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در فاصله دو بازدید انجام شده از این پروژه شاهد پیشرفت‌های خوبی هستیم.

وی با بیان اینکه با توجه به گزارشات پیمانکار این پروژه، می‌توانیم در بهار سال ۱۴۰۰ شاهد بهره برداری از آن باشیم، افزود: بهره برداری از این پروژه شاهد کاهش ترافیک گاهاً ۳۰ تا ۴۰ کیلومتری در محدود رودبار به منجیل و کوتاه شدن مسیر سفر به استان گیلان باشیم.

معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اعتبارات این پروژه، گفت: از نظر تأمین منابع مالی با توجه به اینکه این طرح جز پروژه‌های اقتصاد مقاومتی است و اولویت ملی آن تأیید شده با وجود همه محدودیت‌های اعتباری دولت برای پشتیبانی مالی آن مشکلی ندارد.

نوبخت به سختی اجرای این پروژه با توجه به اینکه همه مسیر را تونل و پل تشکیل می‌دهد نیز اشاره کرد و ادامه داد: کمبود مصالح و موانع مختلفی وجود دارد اما متخصصان ایرانی تلاش می‌کنند تا این پروژه در زمان بندی اعلام شده تکمیل و بهره برداری شود.

وی با بیان اینکه در چندین مرحله با توجه به تغییرات ارز و ریال برآورد هزینه شده است، اظهار کرد: زمانی مقرر شده بود با همکاری بانک تجارت و با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار این پروژه اجرایی شود که این بانک به دلایلی اعلام آمادگی نکرد و دولت به تنهایی در تأمین منابع مالی را برعهده گرفته است.