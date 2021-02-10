توئیتر حساب کاربری ترامپ را به طور دائمی تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، شرکت توئیتر اعلام کرد که پس از ممنوعیت فعالیت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین آمریکا در این شبکه اجتماعی در ماه ژانویه، ترامپ دیگر هرگز اجازه انتشار پیام در این شبکه را نخواهد یافت.

«ند سیگال» مدیرمالی ارشد توئیتر در مصاحبه‌ای با شبکه سی ان بی سی گفت که «طبق سیاست‌های شرکت توئیتر زمانی که فردی از این پلتفرم حذف شود، دیگر قابل بازگشت نیست».

وی افزود: «سیاست این شرکت آن است که هر فرد چه یک مفسر باشد یا یک مدیر ارشد یا یک مقام دولتی کنونی و یا پیشین نمی‌تواند به خشونت تحریک کند و اگر کسی مرتکب این عمل شد، این شرکت از سرویس دهی به او خودداری می‌کند و سیاست‌های ما به اینگونه افراد اجازه بازگشت مجدد به این شبکه اجتماعی را نخواهد داد».