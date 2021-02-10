به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، همان‌طور که طی روزهای گذشته اعلام شده بود باشگاه پرسپولیس موفق شد بخشی از مطالبات ماریو بودیمیر را پرداخت کند.

این بازیکن برای دریافت مطالبات خود به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا شکایت کرده بود اما به دلیل مشکلات در انتقال پول، واریز این مبلغ از طلب او نیازمند صرف زمان بیشتری بود.

عصر روز چهارشنبه ایمیلی از سوی وکیل این بازیکن مبنی بر تأیید دریافت ۲۵۰ هزار یورو به باشگاه پرسپولیس ارسال شد.

در بخشی از این نامه آمده: «آقایان محترم؛ توسط این نامه بازیکن ماریو بودیمیر تأیید می‌کند که امروز او مبلغ یکصد و نود هزار یورو را از پرسپولیس دریافت کرده و وقتی این مبلغ به مبلغ دریافتی قبلی اضافه شود بدان معناست که باشگاه پرسپولیس تا امروز مبلغ ۲۵۰ هزار یورو پرداخت کرده است».

باشگاه پرسپولیس همچنین ظرف دیروز و امروز بخش دیگری از مطالبات بودیمیر را پرداخت کرده که به زودی به حساب این بازیکن می‌نشیند.

طبق قولی که به طرفداران پرشور باشگاه داده شده، به زودی، تمام مبلغ طلب بودیمیر تسویه می‌شود و طی روزهای آینده، پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه با رأی فیفا باز خواهد شد.