«لجین الهذلول» فعال زن سعودی آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، خانواده «لجین الهذلول» فعال زن بازداشت شده در عربستان سعودی از آزادی وی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، «لینا الهذلول» خواهر لجین الهذلول روز چهارشنبه در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که خواهرش لحظاتی قبل از زندان آزاد شده است.

خواهر الهذلول نوشت: شیرین ترین روز در زندگی ام. حضور لجین در خانه است.

این فعال زن سعودی سال ۲۰۱۸ به همراه شماری دیگر از فعالان زن توسط مقامات سعودی بازداشت شده بود.

سازمان های بین المللی و حقوق بشر بارها از عربستان سعودی خواسته اند فعالان زن در این کشور را آزاد نماید.