تهران به کمپین انجمن کنترل جهانی سرطان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه خیریه محک، برج «میلاد» و «آزادی» به دعوت محک با نورپردازی نارنجی که رنگ منتخب انجمن کنترل جهانی سرطان (UICC) برای موضوع آگاه‌رسانی درخصوص سرطان است، با شعار I am and I will همراه شدند و حمایت خود از کودکان مبتلا به سرطان را اعلام کردند.

محک به عنوان یکی از اعضای رسمی UICC از سال ۲۰۱۶، هر سال با اجرای این کمپین جهانی تلاش می‌کند با همراهی جامعه مدنی ایران زمینه آگاهی‌رسانی درباره سرطان که باعث تشخیص زودهنگام این بیماری می‌شود را فراهم سازد. این سازمان باور دارد تشخیص زودهنگام باعث درمان کم‌دردتر، کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر برای کودکان مبتلا به سرطان می‌شود.

بر همین اساس از همه اعضای خانواده بزرگ خود دعوت می‌کند تا به این کمپین بپیوندند تا همانند سال گذشته که رتبه نخست درا ین کمپین در بین ۱۷۰ کشور در جهان به محک اختصاص یافت، صدای حامیان کودکان مبتلا به سرطان ایرانی جهانی شود.

پیوستن هر چه بیشتر نیکوکاران، هنرمندان، ورزشکاران، بنگاه‌های اقتصادی، داوطلبان، کادر درمان، سازمان‌های مردم‌نهاد، اصحاب رسانه و تمامی گروه‌های جامعه به این کمپین در شرایطی که بیش از ۲۰ هزار کودک تحت حمایت محک در مرحله درمان قرار دارند و روزانه میانگین ۶ کودک به جمع آنها افزوده می‌شود، اهمیت بسیاری دارد چرا که باعث می‌شود تمامی اقشار جامعه نسبت به سرطان کودک آگاه‌تر شده و در کنار آنکه محک را در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان یاری می‌دهند، توجه‌شان به علائم سرطان در کودکان نیز بالاتر رفته و این موضوع می‌تواند با کمک به افزایش تشخیص زودهنگام، نرخ بهبود سرطان در کودکان را افزایش دهد.