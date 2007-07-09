داوودی حکم مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی را ابلاغ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (10) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی ـ مصوب1358ـ انتخاب حسینعلی ضیائی به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی را تصویب کرد.