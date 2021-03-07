جدال درختان عرصه های طبیعی کاشان با اره و آتش

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همین چند هفته پیش بود که قطع بی رویه و ناجوانمردانه درختان در یکی از روستاهای اطراف کاشان در خبرگزاری مهر منعکس شد؛ خوشبختانه در پی وقوع این اتفاق ناخوشایند و با همت مأموران نیروی انتظامی کاشان متخلفین شناسایی و دستگیر شدند.

حال دامنه فعالیت تخریب گران محیط زیست به مناطق و شهرهای اطراف کاشان نیز رسیده است؛ در جدیدترین نمونه در یکی از مناطق شهر برزک از توابع شهرستان کاشان برخی از افراد سودجو اقدام به قطع یک درخت زنده با قدمت حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال کرده و برخی از درختان این منطقه را هم از ریشه خاک بیرون آورده‌اند.

در نمونه‌ای دیگر هم برخی دیگر از افراد با آتش به جنگ با طبیعت رفته‌اند و در یکی از مناطق شهر مشکات از توابع شهرستان کاشان درختان و پوشش گیاهی آن را سوزانده‌اند.

منابع طبیعی جزو سرمایه‌های ملی و حفظ و نگهداری آن بر همه واجب است. امیدواریم مسئولین منطقه‌ای و شهرستانی کاشان با توجه به اهمیت این موضوع و با ورود به اینگونه از تخریب منابع طبیعی و اتخاذ تصمیمات شایسته مانع از وقوع حوادث و رخدادهایی مشابه شوند.