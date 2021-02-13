رعایت دستورالعمل های بهداشتی در زنجان تقویت شود

پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کرونا تمام نشده است، گفت: ترزیق واکسن به این معنا نیست که این بیماری درمان شده است.

وی بر لزوم تقویت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان زنجان تاکید کرد و گفت: باید این مهم مورد توجه قرار گیرد تا دوباره شاهد پیک زدن چهارم این بیماری در استان نباشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: متاسفانه رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان کاهش یافته و این اصلاً خوب نیست.

قزلباش با بیان اینکه بیماری کرونا وحشی‌تر شده است، تاکید کرد: مردم به این باور برسند که کرونا همچنان است و تمام نشده است.

وی ابراز داشت: در صورت بروز پیک چهارم کرونا در ماه پایانی سال و عید نوروز هستیم و اگر مردم بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نکنند باز دوباره شاهد محدودیت فعالیت اصناف در استان خواهیم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: اگر رنگ کرونایی استان به قرمز تبدیل شود دوباره محدودیت‌ها باز می گردد.

قزلباش با بیان اینکه طی چند روز گذشته بیماری کرونا در استان زنجان کاهش بسیار خوبی داشته است، تصریح کرد: بستری ها و فوتی ها کرونا هم در استان کاهش داشته است.