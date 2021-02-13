حال عمومی دریافت کنندگان واکسن کرونا در بوشهر خوب است

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افرادی که مرحله نخست واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند باید ۲۱ روز بعد مرحله دوم واکسن را تزریق کنند.

وی از اجباری نبودن تزریق واکسن کرونا خبر داد و بیان کرد: توصیه می‌شود برای ایمن‌سازی و حفظ سلامت کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه که به صورت مستقیم در معرض خطر قرار دارند واکسن تزریق کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از توزیع و تزریق واکسن کرونا در همه ۱۰ شهرستان استان خبر داد و بیان کرد: ۱۳۱ نفر از کارکنان بخش درمان استان بوشهر تاکنون در نخستین مرحله تزریق واکسن کرونا، این واکسن را دریافت کرده‌اند که همگی حال عمومی‌شان خوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله تزریق واکسن کرونا با استفاده از واکسن «اسپوتنیک وی» روسی هم‌زمان با سراسر کشور از ۲۱ بهمن در استان آغازشده است.

در این مرحله، ۲۷۰ نفر از کارکنان بخش‌های مراقبت‌های ویژه (آی سی یو) بیمارستان‌های استان بوشهر واکسینه می‌شوند.

در مرحله نخست، کارکنان شاغل در بخش مراقبت‌های ویژه (آی سی یو) بیمارستان‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی شامل پرستاران، پزشکان و خدمات به صورت داوطلبانه مشمول این طرح می‌شوند.